بعد اربيل .. استبدال محافظ دهوك بآخر فمن هو؟

يتنافس ثلاثة مرشحين على نيل منصب محافظ دهوك بدلا من الحالي فرهاد الاتروشي وذلك ضمن اطار التغييرات للمناصب المحلية التي شرع بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

والمتنافسون على المنصب هم كل من وكيل وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان السابقة سربست لزكين، و العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي تتر، ومدير منفذ ابراهيم الخليل الحدودي حميد علي.

واضافة الى رئيس الحكومة المحلية في دهوك فإنه سيتم استبدال مناصب خمسة قائممقاميات في خمسة اقضية في دهوك اضافة الى عشرات المديرين العامين ورؤساء الدوائر.

يأتي هذا في وقت غادر فيه محافظ اربيل عاصمة الاقليم نوزاد هادي منصبه يوم امس الثلاثاء ليحل محله عضو برلمان كوردستان السابق فرست صوفي.