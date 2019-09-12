بيان المرجع اليعقوبي بخصوص خبر استشهاد وإصابة أكثر من 133 أثناء أدائهم شعيرة ركضة طويريج

صبري الناصري

اعتصر قلوبنا الألم ونحن نتلقى خبر استشهاد أكثر من ثلاثين من المواليين الحسينيين وإصابة أكثر من مئة أثناء أدائهم شعيرة ركضة طويريج عند باب الحرم الحسيني المطهّر، فتجددت مصائب عاشوراء بهذا المصاب الجلل”.

نتوسل الى الإمام صاحب العصر والزمان وهو المعزّى بجده الإمام الحسين (عليه السلام) أن يشملهم جميعا بألطافه ويدعو للشهداء بالرحمة وعلو المنزلة ولذويهم بالصبر وعظيم الأجر، وللمصابين بالشفاء والسلامة، فقد جاؤوا لمواساته (عليه السلام) وللدعاء بنصره ولاظهار عزته وكرامته فلا يضيعون بحضرته”

ونتوقع من الجهات المعنية عدم التقصير في منح حقوق الشهداء والمصابين وجبر قلوبهم والتخفيف من ألم المصيبة, والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير“

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