تركيا: رغم توقف العراق عن استيراد البيض إلا ان صادراتنا مستمرة

ذكر رئيس اتحاد منتجي البيض في باندرما، بولاية باليكسير غرب تركيا، محمد آيتكين يوم الاربعاء إن الاتحاد يصدر 200 شاحنة من البيض أسبوعيًّا إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط.

وقال آيتكين في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، تصدير البيض من المنطقة مستمر إلى بلدان في الشرق الأوسط كقطر والكويت وسوريا.

واضاف أن المنطقة تنتج يوميًّا مليوني بيضة، ما يعني 700 مليون بيضة في العام، موضحا أن المنطقة تصدر 200 شاحنة من البيض أسبوعيًّا إلى بلدان في الشرق الأوسط.

وتابع آيتكين أن العراق توقف عن استيراد البيض في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن الصادرات مستمرة إلى البلدان الأخرى.