ترمب اعلن طرد مستشار الامن القومي والاخير يدعي انه قدم الاستقالة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

يمتاز المستر ترمب بكثرة كتابته لتغريداته على تويتر والتي لها جمهور كبير من المتابعين، يوم امس المستر ترمب اعلن انه اقال جون بولتون لانتهاء الحاجة اليه، والمعروف عن جون بولتون احد الاشرار الذين يقفون مواقف متطرفة ضد شعوب وامم اخرى، حيث افادة المواقع الخبرية قيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء في اقالة جون بولتون مستشاره للأمن القومي بسبب عدم “الاتفاق مع العديد من اقتراحاته”.

وكتب ترامب في تغريدة “أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض”. وأضاف “أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته” في إشارة واضحة إلى الرجل الشرير جون بولتون المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه روسيا واصدقائها مثل ايران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين تشارلى كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي بدلا من جون بولتون الذي أقاله ترمب في وقت سابق من اليوم.

وفي أول رد فعل وبسرعة نفى بولتون أن يكون تعرض للإقالة مؤكدا أنه قدم استقالته.

المستر ترمب يؤكد اقالته لبولتون وبولتون يكذب ترمب بالقول انه استقال، لكن من المؤكد ان ترمب هو من اقال جون بولتون، لأن مثل شخصية بولتون الشريرة لايمكن ان يستقيل ابدا،

وايضا ترمب اعلم جمهوره بتويتر بإعلانه إلغاء محادثات سرية مع حركة طالبان الأفغانية، عزل بولتون وايقاف التفاوض مع حركة طالبان الوهابية هذه الاخبار تسببت بعقد واحباطات نفسية حادة للاعلام العربي في دول ابقار الخليج السمينة وكأن ترمب مفتي مؤسستهم الوهابية المكفرة لبني البشر ويريدون منه شن حروب مذهبية نيابة عنهم،

وبعد الاطاحة في بولتون والذي يُعتبر واحدا من الاشخاص المتطرفين الذين يلعبون دورا في تشدد موقف البيت الأبيض من الكثير من دول العالم مثل روسيا وايران والصين وفنزويلا وغيرها من مناطق التوتر.

وحسب المواقع الخبرية صدر تصريح ترمب بعزل بولتون بعد أن أعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن بولتون سيعقد مؤتمرا صحافيا حول قضايا الارهاب إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.

وطعن بولتون في رواية ترمب للأحداث، قائلا أن الرئيس لم يقدم على إقالته شخصيا كما صرح في وقت متأخر من الاثنين.

وكتب على تويتر لقد قدمت استقالتي الليلة الماضية وقال الرئيس دعنا نتحدث عنها غدا”.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترمب خلال اقل من ثلاث سنوات من ادارة ترمب بعد كلٍّ من مايكل فلين وهربرت ماكماستر، بكل الاحوال امريكا تحكمها قرارات ولايمكن لترمب اعلان حروب بدون اخذ موافقة الكونجرس، لربما عزل بولتون يفتح الطريق لتحسين العلاقات الامريكية مع روسيا والصين وايران وكوريا الشمالية وفنزولا، ترمب ليس بحاجة لشن الحروب بظل انه يحلب ابقار الخليج السمان بطرق مبرحة جدا، الشيء الذي يهم ترمب دعم الاقتصاد الامريكي وتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وهو غير ملزم لشن حروب نيابة عن ابقار الخليج الوهابية، بل ترمب بعث على وزير سعودي مهم وهو خالد بن سلمان وابلغه بضرورة ايقاف الحرب ضد اليمن.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.