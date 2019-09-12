حزب كوردستاني: نرفض ان يكون دستور الاقليم مخالفا للدستور العراقي

التقت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الاربعاء امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير الاخير في العاصمة اربيل.

وقالت فائق في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم عقب اللقاء الذي جمعهما في مقر الجماعة الاسلامية الكوردستانية ان “الهدف من الزيارة استحصال اجماع بين الاحزاب والقوى الكوردستانية بما يخص القضايا المصيرية لشعبنا”.

واضافت “نسعى الى تحقيق اجماع وتوافق بشأن الدستور وعملية الاصلاح في كوردستان اضافة الى مسألة الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية”.

من جهته اكد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، عبدالستار مجيد، على ضرورة مراعاة الاجماع والتوافق بين جميع الاحزاب والجهات السياسية في اقليم كوردستان في مسألة كتابة الدستور.

وقال مجيد للصحفيين “نرفض ان يكون الدستور في اقليم كوردستان مخالفا لمواد وبنود الدستور العراقي الدائم”، مردفا بالقول انه “اكدنا على استمرار الحوارات بين اربيل وبغداد لحل الخلافات”.