حكومة كوردستان: بغداد مديونة 80 مليار دولار للاقليم

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل عن حجم مديونية الحكومة العراقية لاربيل.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقليم، ان الحكومة العراقية مديونة 80 مليار دولار الى حكومة الاقليم، وهذه الاموال حقوق سيتم التباحث مع بغداد بشأنها.

واضاف ان هذه المديونية مثبتة لدينا بتفاصيل واحصاءات كاملة.

وسئل جوتيار عن وقت اعادة اموال الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم، حيث قال، “اموال هذه القروض ليست موجودة لدى حكومة الاقليم، انما بسبب قطع الرواتب المرسلة من بغداد تم العمل بهذا النظام، وسيتم المطالبة بهذه الحقوق من بغداد كما تمت الاشارة الى ان بغداد مديونة ب80 مليار دولار لحكومة الاقليم”.