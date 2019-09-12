(دولة للشيعة العرب..تنهي التناقض بين العقيدة والدولة)..(كحال مصر)..والحسين يذلنا امام ايران

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع في غاية الخطورة:

لماذا التناقض يراد تصويره (بين العقيدة الشيعية والدولة)؟ في حين لا نجد هذا التناقض في (جمهورية اذربيجان وبين شيعتها الاذاريين).. وفي (جمهورية ايران.. وشيعتها الفرس، حتى في عهد الشاه العلماني)؟ وكذلك لدى السنة .. (جمهورية مصر.. وسنتها المصريين.. ).. (وجمهورية تونس .. وسنتها التوانسة، علما تونس دولة علمانية وتدرج المذهب الرسمي للدولة بالدستور سني مالكي)..

فياتي من ياتي ويقول (العقيدة قبل الدولة)؟؟ عجيب؟؟ اليس الدولة هي قمة العقيدة.. (فالدولة اولى.. لانها حامية ابناء العقيدة.. وليس العقيدة حامية الدولة..) كما هو مفترض؟ ثم اليس العقيدة مسالة روحية.. اما الدولة كيان سياسي.. فلا يمكن اصلا المقارنة بينهما.. فلماذا الاعلام يروج لتساؤلات يوجهها تحديدا لمليشيات موالية لايران.. تطرح على نفسها (العقائدية)؟

ام لنكون واقعيين (الدول تقوم على اسس عقائدية.. وبعدها تنتقل لمرحلة مابعد العقائدية .. الوطنية).. (ففرنسا العلمانية اليوم اساس نشئتها عقيدة كاثولويكية.. وبريطانيا عقيدتها اسست على العقيدة البروستاتنية.. حتى ان ملكة بريطانيا تعتبر رئيسة الكنسية البروتستانتية بالعالم)..

فعندما جاء الخميني للحكم في ايران.. اجتمع مع قادة السافك.. (قال لهم لماذا خدمتم نظام الشاه..قالو له .. نحن خدمنا الدولة).. (قال لهم.. هل تقبلون ان تخدمون الدولة والامام المهدي.. قالو له.. نكسب الدنيا والاخرة).. فاسماهم تسمية جديدة (اطلاعات).. هم انفسهم (السافاك).. خدم الجمهورية الايرانية.. القومية..

فلماذا بالعراق يراد (اعتبار العقيدة هي ايران)؟؟ وكذب من يدعي ان (العقيدة المقصود بها الشيعة الجعفرية).. فالولائيين عقيدتهم الولاء لايران.. وليس (للمذهب).. ومسخوا المذهب بجعله (ليس اساسا الولاء للامام علي والمهدي عج.. بل هذا لا يكفي) بل يطالبون (بالولاء للخميني ثم خامنئي حكام ايران.. ولايران بالمحصلة).. في حين العقيدة الشيعية الجعفرية.. (الحسينية).. هي ثنائية (القومية.. بحكم ان الامام الحسين عربي..وجاء للكوفة.. ولم يذهب لايران ولا للشام ولا لمصر).. ثانيا (الحسين كذلك يمثل الشيعة والتشيع).. اي (الشيعة العرب).. فنؤكد بان اقليم وسط وجنوب (للشيعة العرب) هو قمة العقيدة الجعفرية الاصيلة.. الرصينة..

فالدولة تضمن اطياف واديان وقوميات ومذاهب متعددة.. المفترض ان تحمي الجميع، وان لم يتحقق ذلك.. يحق للاطياف ان تؤسس كيانات سياسية لها لحماية نفسها.. اذا ما علمنا ما يؤكد ذلك.. بطرح تساؤل (لماذا لا يوجد تناقض بين المصريين السنة ومشيختهم “مرجعيتهم” الازهر السني الذي يتزعمه مصري سني).. (لماذا لا يوجد تناقض بين الايرانيين الشيعة ومشيختهم “مرجعيتهم” قم الايرانية التي يتزعمها ايرانيين).. (لماذا في السعودية لا يوجد تناقض بين العرب السنة السعوديين ومشيختهم “مرجعيتهم” المدينة ومكة التي يتزعمها سعوديين سنة)؟؟ لماذا فقط في ارض الرافدين (تناقض بين الشيعة العرب اكثرية منطقة العراق. . والمرجعية بالنجف (ايرانية اجنبية عن الشيعة العرب وعشائرهم)؟

ليطرح سؤال مرة ثانية. .هل (تتناقض العقيدة مع الدولة)؟؟ ولماذا يراد وضع ترتيب تراتبي بينهما؟ ولماذا هذه الاسئلة المثيرة للريبة من قبل الاعلام .. توجه تحديدا.. (لزعماء مليشيات) لتشويه صورة الشيعة والتشيع.. بقولهم (ايهما له الاولولية العقيدة ام مصالح الدولة)؟؟ (يعني تذهب لعميل .. وتساله هذا السؤال.. ماذا تتوقع الجواب) بالتاكيد يقول (لك العقيدة ليبرر لك خيانته).. ضمن (الخيانة العقائدية).. علما (عمر المذهب الشيعي لا يشرعن الخيانة).. ولكن لو طرح هذا السؤال على (شيعة عرب وطنيين) سيكون جوابهم .. (لا تناقض بين العقيدة والدولة)..

ونطرح سؤال .. يمس (كل شيعي عربي).. بارض الرافدين:

(لماذا الولائيين.. من الشيعة بالعراق).. (يعلنون ولاءهم العقائدي لايران.. وليس للعراق الذي يتحكمون هم فيه وبثرواته، واكبر تجمع عقائدي شيعي جعفري يحصل بالعراق بطقوسه الشيعية بكربلاء والنجف.. )؟ ويقفون ضد (حق المكون الشيعي العربي..بقيام اقليم له او دولة..من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى)؟؟ لماذا شرعنوا باسم العقيدة (الخيانة والعمالة) للاجنبي الايراني في ارض الرافدين؟ ففي ايران يعدمون بالسلنكات لكل ايراني يتهم بالولاء لدولة اجنبية او يبايع نظام اجنبي.. او يؤسس مليشيات تجهر بولاءها للاجنبي الاقليمي او الخارجي مهما كان معرفه وهويته وقوميته.. في حين الحرام في ايران يحلل بالعراق بدعم طهران للولائيين الذين يجهرون بكل خيانة بولاءهم لايران باسم العقيدة والعقيدة براء منهم؟؟ ويضعون صور زعماء ايران الاجانب بالعراق.. ويؤسسون مليشيات تجهر بولاءها لايران؟؟

وننبه (بان المذهب الشيعي حماته الشيعة العرب.. وليس ايران الفرس).. بادلة تاريخية:

فالمذهب الشيعي محمي بالعراق منذ قرون رغم الانظمة الطاغية.. (ففي وقت الشيعة بالعرب بوسط وجنوب التي كان يطلق عليها (ولاية الكوفة التي تتبعها البصرة).. يضطهدون من الامبراطورية الاموية.. كان الفرس سنة المذهب بل يعتبرون معاوية نبي او شبه نبي).. والكتيبة الحمراء (الديلمية الفارسية).. التي قاتلت مع كسرى…. ثم قاتلت ضد الامام علي بمعركة الجمل لصالح بني امية.. وشاركت ايضا بقتل الامام الحسين بواقعة الطف..

ثم لا ننسى من حرر المذهب والشيعة من طغيان 1400 سنة هي امريكا وليس ايران.. التي كان خامنئي يقيم علاقات مع صدام بعد اكبر مجزرة بتاريخ الشيعة الحديث اي بعد قمع انتفاضة اذار عام1991.. ليفتح الخامنئي سفارة له ببغداد بالتسعينات بزمن حكم صدام.. ولا ننسى وقوف ايران لجانب ارمينيا المسيحية ضد جمهورية اذربيجان الشيعية بالصراع الذي حصل بين الدولتين بالتسعينات على مقاطعة قرة باغ.. وكذلك دعم ايران لحماس التكفيرية الفلسطينية التي ترحم زعيمها اسماعيل هنية على زعيم القاعدة بن لادن.. ووقوف ايران مع اردوغان الاخواني المتهم بدعم الارهاب بالعراق، وكذلك وقوف ايران مع قطر المتهمة بدعم الارهاب والاخوان، ولا ننسى دعم ايران بشار الاسد وحزب البعث بسوريا.. المتهمين بدعم الارهاب بالعراق منذ عام 2003 باعتراف رجل ايران نوري المالكي..

وننبه:

وفقدان الشيعة العرب لدولة.. اذلهم.. (الحسين يذلنا نحن الشيعة العرب مع ايران ولا يوحدنا)..

فانتبهوا لما حصل بايران من زيارة مقتدى الصدر لايران .. فايران تعمدت كشف صورة مقتدى وهو جالس بمستوى اقدام خامنئي.. وبجانبه سليماني .. ليذلون العراقيين وشيعتهم خاصة.. (في حين نجد السعودية عندما يزورها مقتدى.. يجلس جوار الملك السعودي وبجوار ولي العهد الامير محمد بن سلمان).. )..

فعجبت لقوم ان احترمتهم احتقروك وان احتقرتهم احترموك.. واذا

يقول احدهم (ان خامنئي مريض)؟؟

نقول (كان يمكن كشف صورة لمقتدى وهو جالس على كرسي بجوار خامنئي الايراني بمكتب خامنئي بمشهد او طهران مثلا)؟

ان ضرب العراقيين الشيعة العرب بالاحزمة كالعبيد من قبل الايرانيين وضرب نساء العراق ورجاله بوكسات واذلال العراقيين سياسية ايرانية قذرة.. لاركاع العراق وجعل العراقيين يقبلون قنادر الايرانيين

بكربلاء بحجة الزيارة.. بالمقابل يضرب الايرانيين العراقيين بمشهد بكل اذلال .. فلعن الله ايران .. ولعن الله جحوشها بالعراق.. الذين يتقربون لايران بدماء الشيعة العرب واذلالهم.. ولعن

الله جحوش الشيعة ايضا الموالين للمحيط العربي السني على حساب الشيعة العرب..

ونحذر .. (الولائيين والصدريين). .حكموا العراق.. (ولم تبقى قيم ومبادئ الا وتخلوا عنها)

فاتباع ايران.. ومقتدى الصدر.. (ماذا ابقيتم من مبادئ وقيم واخلاق بالعراق) لم تتخلون عنها لتتركون العراق بسوء خدمات ووضع امني رديئ وفساد مالي واداري مهول.. وهذا نتاج حكمكم.. ليطرح سؤال (هل كان لديكم اصلا مبادئ وقيم)؟؟ حتى تتخلون عنها؟؟ ثانيا: الولائيين والصدريين وهم اقلية بين الشيعة العرب بارض الرافدين..هم من حكمواالعراق منذ عام2003..واذاقوا الاكثرية الشيعية العربية الويل.. مما ادرك الشيعة العرب خطورتهم.. (فقاطع اكثر من 90% من شيعة العراق انتخابات 2018 حسب مصادر عالمية وبريطانية).. في حين شارك الولائيين والصدريين مع حواشيهم من المتملقين واللوكية.. بالانتخابات.. وقاموا بالتزوير من اجل حصولهم على المقاعد..

ونسال الصدريين.. عن اي مبادئ تنازلتم عنها؟؟ فمقتدى الصدر وافق على جعل العراق ساحة لتصفية حسابات دولية واقليمية لمصالح ايران القوميةالعليا.. بعد عام 2003 بتاسيس مليشيات خارج ايطار الدولة باسم جيش مهدي.. وقاتل الامريكان نيابة عن ايران.. رغم ان الامريكان اطاحوا موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب بارض الرافدين..

واليوم مقتدى الصدر يرضخ ايضا لاستراتيجية حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني.. بان خير استراتيجية لتجنيب الداخل الايراني للحروب..هي بنقلها لمجالهاالحيوي ..والعراق ضمن هذا المجال؟؟ فهل ايران تمسك على مقتدى الصدر (ملفات فاضحة جنسية.. او غيرها)؟؟ ثم كيف يعادي ال الصدر ومقتدى ايران وهم لديهم اصول ايرانية في ايران.. وجذورهم في لبنان.. ومقتدى الصدر لديه دار في ايران..حيث موطن اجداد لهفي ايران.. ثم ان التحالف الامريكي هو من اسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب بالعراق عام 2003 وليس فقط حكم صدام والبعث..

فالتحالف الامريكي هو من دعمنا بالحكم لمدة 16 سنة بدعم عملية انتخابية.. والتحالف الامريكي هو من دعمنا ضد القاعدة الارهابية القادمة من سوريا الاسد حليفة ايران منذ عام2003.. والتحالف الامريكي هو من دعمنا ضد داعش.. والتحالف الامريكي هو من اسقط حكم طالبان السنية التي تضطهد الشيعة بافغانستان.. والتحالف الامريكي هو من قتل الزرقاوي وابو ايوب المصري واسامة بن لادن وغيرهم من اعداء الشيعة.. ولم يقتل اي محسوب قيادي شيعي حتى المتورطين بدماء الامريكان الطاهرة كمقتدى الصدر وقيس الخزعلي واكرم الكعبي وابو الاء الوائلي.. وابو مهدي المهندس وامثالهم.. والتحالف الامريكي هو من قتل الاف الارهابيين السنة التكفيريين في اليمن وافغانستان والعراق وسوريا وغيرها من بقاع العالم.. فيا ايه الشيعة العرب لا تكونون ناكرين الجميل.. وتعضون اليد الامريكية التي مدت لكم يا ايه الشيعة بارض الرافدين.

ونسال شيعة الرافدين.. (من تختارون الشيخ زايد ام الخميني)؟؟

فلو حكم العراق الشيخ زايد.. بدل صدام.. هل كنتم تدعمونه لاعمار العراق ونهوضه؟؟ ام كنتم سوف تقفون ضده (لخاطر عيون حاكم ايران خميني)؟ لجعل العراق حديقة رخيصة خلفية للايرانيين..

ثم ادركوا يا ايه الشيعة العرب..

(العراق اسست بريطانيا كدولة حاجزة.. وضمت السنة والكرد حتى تحكم بهم)

فالسعودية تريد العراق (دولة حاجزة لها عن ايران وتركيا)..

ايران تريد العراق (مجرد معبر لطهران لاختراق دول المنطقة.. )

السعودية من مصلحتها (نهوض العراق صناعيا وزراعيا وخدمية و بمجال الطاقة) ليستغني عن ايران ولا يقع تحت نفوذها.. ومن اجل ان ينشغل شباب العراق باعمالهم بعيدا عن تجنيدهم كمليشيات تابعة لسليماني ايران..

فايران من مصطلحتها (بقاء العراق مجرد مستعمرة وحديقة خلفية للايرانيين.. وسوق لبضائعهم بعشرات المليارات الدولارات على حساب القطاعات الانتاجية العراقية)..

السعودية تريد العراق (بوابة شرقية للمحيط العربي السني لوقف التمدد الايراني الفارسي الذي يستغل التشيع لمصالح ايران القومية العليا).. ايران

تريد العراق (بوابة غربية للامبراطورية الايرانية التي اعلن عنها المسؤول الايراني يونسي).. (وممرا لها للوصول للمتوسط) اذا لم تعمل دول العالم الكبرى .. والمجتمع الدولي.. على (استقلال العراق عن المحيط العربي السني الاقليمي وعن ايران والجوار كافة).. سيستمر خللا هائلا ..وازمات مرعبة يجب ان يدار العراق فدراليا.. لكسر ايدي دول الجوار والمحيط الاقليمي من التدخل بشؤونه

وهنا لنفرز الطروحات التي تطرح (للحل لمنطقة العراق).. بين..

(الاسلام هو الحل).. (العلمانية هي الحل).. (الفدرالية هي الحل). .(التقسيم هو الحل)؟؟

فمن يعتقد بان (العلمانية) هي العلاج للوضع بالعراق.. فهو واهم.. اذا لم يدرك اهمية خطوة قبلها: فالنظام الملكي كان نظام علماني.. ونظام صدام (علماني بنزعة سنية) .. وقاسم (نظام علماني صرف).. ولكن المشاكل والكوارث القومية والمذهبية والمناطقية والاديولوجية والحزبية تستمر بابشع صورها.. فازمة العراق .. شكل نظام الحكم .. (مركزي، فدرالي، كونفدرالي، التقسيم)؟

فلا يمكن تطبيق العلمانية بالعراق الا عبر سحب البساط من القوميين والمذهبيين.. ولا يكون ذلك الا عبر (الاقليم الفدرالية الثلاث) فلننظر للكورد كانت نزعتهم قومية لا يطيقون العرب بكوردستان قبل عام 2003.. ولكن بعد حصولهم على الفدرالية.. نجدهم يستقبلون العرب بكوردستان بمئات الاف بل يطمحون لزيادتهم لاغراض سياسية واقتصادية.. وكذلك بيع العقارات بكوردستان لغير الاكراد ضمن مشاريع استثمارية.. فكيف نفهم ذلك؟

الجواب.. اسسوا اقليم فدرالي بوسط وجنوب للشيعة العرب تسحب البساط من الولائيين والصدريين واسس اقليم فدرالي بالمثلث الغربي .. تسحب البساط من التكفيريين والبعثيين.. وبعد ذلك ستجد العلمانيين يصبح لهم فسحة كبيرة يتحركون بها.. تنبيه: من حكم العراق منذ عام 2003 لحد اليوم هم (اقلية ضئيلة من الشيعة ) هم (الولائيين الموالين لايران وبدعتها نظام ولاية الفقيه الحاكم بطهران).. (الصدريين الموالين لعائلة ال الصدر ومقتدى الصدر).. والانتخابات اشارت بان 93% من الشيعة بوسط وجنوب لم يشاركون بالانتخابات.. في حين شارك مقتدى الصدر والولائيين بها.. فماذا نفهم من ذلك؟

ونقول لمن يريد

(اذلال الشيعة العرب امام عوائل يدعى لها الحسب والنسب.. كال الصدر ,, وال الحكيم)

نقول .. كم تاريخ هؤلاء العوائل من السنين؟؟ وما فضلهم على ارض الرافدين اصلا؟؟ فتاريخ ارض الرافدين و حضاراته اكثر من (7 الاف سنة) وبعضها تشير الى (10 الاف سنة).. وتريدون مسخها امام بضع عوائل اجنبية الاصل.. لناخذ (ال الصدر).. وسنورد لكم كيف ان (لوبي المرجعية بالنجف) كيف يهمش الشيعة العرب ابناء العشائر العربية من طلبة العلوم الدينية بالنجف.. لصالح عوائل اجنبية لبنانية وايرانية..

اولا.. ال الصدر باعترافهم.. اصولهم اجنبية من لبنان .. وقبل ان اثبت ذلك.. نذكر..

شعر منسوب للإمام علي بن ابي طالب جاء فيه:

كن ابن من شئت واكتسب أدبا****يغنيك محموده عن النسـب

إن الفتى من قال ها انـــــــــذا****ليس الفتى من قال كان أبي

فوالله

كل كوارث العراق وراءها ما يقدمهم البعض تحت عنوان هزلي.. (العوائل الرفعية النسب)؟؟ فجعلوا العراق وضيع بقدره…

لنبدأ

لنثبت الاصول الاجنبية لال الصدر بارض الرافدين:

جدهم

صالح

بن صالح

بن محمد الكبير بن إبراهيم شرف الدين

ولد سنة

1122هـ في قرية شحور قضاء صور- جنوب لبنان . وتوفي سنة 1217هـ .

واعقب ثلاثة اولاد

هم :ـ

1.

هبة

الدين

.

2.

صدر

الدين محمد .ولادته 1193 .ووفاته 1264ﻫ.موضع البحث

..

3.

محمد

علي. ولد سنة 1195 .وتوفي سنة 1241هـ

..

تعرض

صالح شرف الدين لاضطهاد أحمد الجزّار في إطار حملة الجزار الشاملة في جبل عامل في لبنان .. (حصلت ثورة بالشام بدعم من الفرنسيين ضد العثمانيين).. .وهذا يفسر العلاقات المريبة بين ال الصدر والفرنسيين لحد يومنا هذا..

فأقدم جنود الجزار على قتل ابنه الاكبر هبة الدين في قرية شحور ثم اعتقلوا صالح و بقي تسعة أشهر في معتقله في عكا إلى أن تمكن من الفرار إلى العراق حيث أقام في النجف الأشرف.. ليبتلي العراق وشعوبه منذ ذلك بدسائس ومؤامرات ال الصدر..

هرب صالح إلى

النجف الاشرف أخوه السيد محمد الذي ألحق به زوجته و ولديه صدر الدين و محمد علي. صار صدر الدين ابن صالح من رجال الدين و تزوج ابنة المجتهد الاكبر الشيخ كاشف الغطاء

صدر الدين محمد ابن صالح

. المولود

في الحادي والعشرين من ذي القعدة 1193ﻫ في قرية (معركة) من قرى جبل عامل لبنان

. . والدته:

بنت الشيخ علي بن الشيخ محيي الدين

. وثم هاجر

إلى الكاظميّة..

كانت رحلته مع

اهله من لبنان إلى العراق سنة1197ه، بعد

هجرة الشيرازي إلى سامراء بقي الصدر يمارس نشاطه العلمي في النجف الأشرف . سافر في النصف من شعبان من سنة (1309 هـ) إلى كربلاء وهناك وصلته رسالة من أستاذه الشيرازي يطالبه فيها بالسفر إلى سامراء فلبى دعوة أستاذه، وذهب إلى سامراء ، وكان عازما على الرجوع إلى دار

هجرته النجف الأشرف ، لكنّه حينما وصل إلى سامراء ألزمه استاذه بالإقامة فيها . وكان السبب في ذلك أنّ الشيرازي كان قد ترك التدريس في سنة (1300 هـ) تقريباً: لكثرة الأشغال والمراجعين ، فأناط مسؤولية التدريس بالسيد إسماعيل الصدر اللبناني الاجنبي عن العراق.. كحال

الشيرازي الاجنبي الايراني. .ولم ينيطها (بعربي شيعي من رجال الدين من ابناء العشائر العربية الشيعية بوسط وجنوب)..

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واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم ..