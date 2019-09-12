رفع دعوى على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

رفعت دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تتعلق بموضوعة بث جلسات المجلس بشكل مباشر.

وبحسب وثيقة “حيث تم اليوم، الحادي عشر من أيلول ٢٠١٩ رفع دعوى من قبل شروق توفيق العبايجي، الأمينة العامة للحركة المدنية الوطنية والمحامي أمير الدعمي، لدى المحكمة الاتحادية على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بسبب عدم التزام مجلس النواب في دورته التشريعية الرابعة بعلانية جلسات المجلس وبثها بشكل مباشر على الشعب العراقي كما نص عليه الدستور… وكما أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسات غير العلنية ما لم يتم ذلك بالتصويت على وجود ضرورة تستلزم ذلك”.

وطالب المدعون المحكمة الاتحادية بإبلاغ المدعي عليه بذلك والزامه بنشر جلسات مجلس النواب كما نص عليه الدستور العراقي النافذ، وايضا المطالبة بإسقاط شرعية الجلسات التي لم تبث مباشرة ضمن الوسائل التي حددت للرقابة المباشرة من قبل الشعب الذي انتخب أعضاء مجلس النواب”.