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صحة الكرخ / تعلن عن تقديم العلاج الى (١٥٢٨) زائر مارس عملية التطبير خلال مراسيم زيارة عاشوراء

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أعلنت دائرة صحة الكرخ اليوم الثلاثاء استقبال و علاج (١٥٢٨) زائر من المواكب الحسينية مارست عملية التطبير خلال يوم العاشر من محرم الحرام
و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) ان مفارزنا الطبية و صالات المستشفيات في مدينة الكاظمية المقدسة و في جانب الكرخ استقبلت (١٥٢٨) حالة تطبير من الزوار اثناء تأديتهم مراسيم زيارة استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) خلال العاشر من محرم الحرام مؤكدا عن نجاح خطة الطوارىء الطبية حيث تم استقبال اكثر من (٤٠٠٠٠)الف زائر خلال ايام الزيارة و سيستمر عمل المفارز الطبية لغاية يوم الحادي عشر من محرم لحين رجوع جميع الزوار الى مدنهم بسلام .
اعلام صحة الكرخ

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