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عامل نظافة يقتل زميلا له طعنا بسكين وسط سوق حلبجة

اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة يوم الاربعاء ان عامل نظافة اقدم على قتل زميل له في العمل طعنا بسكين.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة برزان عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان مشادة وملاسنة كلامية حدثت بين عاملي نظافة يعملان في شركة (گاريكس) في حدود الساعة 11:20 من صباح اليوم داخل سوق حلبجة قرب جامع (دار الاحسان)، مردفا بالقول ان احد العاملين هاجم صاحبه الاخر وطعنه بسكين ليصاب بجروح بليغة.

واضاف انه تم نقل المصاب الى مستشفى طوارئ حلبجة غير انه ولشدة الاصابة فارق الحياة هناك.

وتابع عثمان ان الشخص المقتول يبلغ من العمر 32 عاما، والقاتل يُدعى (ش. ع. ع.) تولد عام 1995″، مشيرا الى ان كليهما من سكنة حلبجة ويعملان بشركة التنظيف نفسها.

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