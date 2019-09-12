قوة من الحشد “تعترض” موكب نائب كوردي ومسؤول محلي “وتختطف” حمايتهم

قال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني ان موكبه وموكب نائب محافظ نينوى سيروان روژبياني تعرضا الى إعتداء من قبل عناصر الحشد الشعبي في سيطرة كوكجلي في نينوى.

وقال مكتب دوبرداني في بيان ان هذا “الإعتداء خرق و اعتداء على الدستور، لاسيما أن للنائب في البرلمان حصانة واعتراض طريقه والاعتداء على موكبه مع نائب المحافظ يعتبر استخفافا بالقانون والدستور”.

واضاف “ان قيام عناصر تابعة للواء ٣٠ ضمن الحشد الشعبي ومن الجيش العراقي يشكل سابقة خطيرة لابد الوقوف عندها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين، حيث تم اختطاف أربعة عناصر من حمايات عضو البرلمان ونائب محافظ نينوى، والاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم ليتم الافراج عنهم بعد أكثر من ساعة”.

وبين مكتب دوبرداني “لم تعرف حتى الآن خلفيّة هذا الحادث، وما إذا كانت رسالة موجّهة الى الدوبرداني و الروژبياني أو محاولة للترهيبهم”، بحسب قوله.