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كوردستان تعلن برنامج عمل زيارة وفد حكومي لبغداد

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل عن برنامج عمل زيارة يقوم بها وفد حكومي الاسبوع المقبل الى العاصمة العراقية بغداد.
وقال عادل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقليم، إن وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد الاسبوع المقبل برئاسة وزير التخطيط خالد شواني، لبحث موضوعة الموازنة.
واضاف، ان الوفد سيبحث ايضا اجراء التعداد السكاني، وسيتم التباحث تطبيق المادة 140 قبل الشروع بالتعداد.

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