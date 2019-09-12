مباحثات بين طالباني والحريري تخص فتح قنصلية لبنانية باربيل

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، الاربعاء، نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، وبحث معه عدد من الملفات التي تخص العلاقات الثنائية ومن بينها امكانية تحويل القنصلية اللبنانية الفخرية في اربيل الى قنصلية رسمية.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان الحريري استقبل طالباني في قصر السراي الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني في بيروت وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الاقليم ولبنان، وان طالباني رأى من الضرورة تغيير القنصلية الفخرية اللبنانية في اربيل الى قنصلية رسمية كون اقليم كوردستان يستضيف عددا كبيرا من المواطنين اللبنانيين، مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على تنمية العمل المشترك في المراحل المقبلة.

وتاتي زيارة طالباني الى لبنان ولقاء سعد الحريري بعد تقديمه كلمة في ملتقى الجامعة الامريكية في بيروت وفيها اوضح طالباني للضيوف ان الحكم الرشيد سيمنع من تسلل وازدهار الارهاب واثنى على دور رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في السعي لمعالجة مشكلات العراق المتراكمة.

جدير بالاشارة انه بهدف المشاركة في ملتقى الجامعة الامريكية في بيروت واجراء سلسلة اللقاءات والنشاطات، وصل نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، الى العاصمة اللبنانية بيروت.