محافظ ذي قار يدعو وزارة العدل لتأهيل مبنى دائرة التسجيل العقاري

المكتب الإعلامي

دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي وزارة العدل لتأهيل مبنى دائرة التسجيل العقاري في الناصرية ، بسبب تقادم البناية وعدم توفير الصيانة اللازمة لها .

وقال الدخيلي عقب زيارته دائرة التسجيل العقاري أن ” ذي قار أبرقت كتاباً رسمياً طالبت فيه وزارة العدل بتوفير بديل جديد لمبنى دائرة التسجيل العقاري الذي يعاني من التقادم والإهمال لعدم إطلاق التخصيصات المالية من قبل الوزارة لإعادة إعمار مبنى الدائرة “.

وأضاف الدخيلي أن ” مبنى دائرة التسجيل العقاري تعاني من تضرر أغلب أجزائه ولا تتوفر فيه الشروط الهندسية لبناء الدوائر الحكومية ، مطالباً الوزارة بضرورة تخصيص مالي عاجل لبناء مركز جديد للدائرة “.

واطلع الدخيلي على الأقسام الإدارية واستمع الى مشاكل المواطنين ، موجها بتذليل ‏المعوقات ورفع مستوى الاداء ‏وتقليص الجهد والوقت في أنجاز المعاملات .

المكتب الاعلامي