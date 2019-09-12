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محافظ ذي قار يعلن اعادة العمل بالمشاريع الخدمية في الغراف وتنفيذ اخرى ضمن خطة 2019

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المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاربعاء ، عن إعادة العمل بعدد من المشاريع الخدمية المتوقفة في قضاء الغراف ، وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2019 ، ومتابعة أهم المشاريع التي في طور الإحالة .

وقال الدخيلي خلال زيارته الى القضاء برفقة عدد من مدراء الدوائر الخدمية ” إن الحكومة المحلية اخذت على عاتقها متابعة المشاريع الخدمية المتوقفة في قضاء الغراف والوقوف على اسباب توقفها وتلكؤ العمل فيها وتسريع انجازها بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين “.

وأشار الدخيلي ” إكمال إحالة عدد من المشاريع ضمن تنمية الاقاليم للعام الحالي ” ، مبيناً انه ” وجه دائرة العقود بالإسراع بإكمال المشاريع غير المحالة الى الآن ، فضلا عن إعادة العمل بمشاريع اخرى كانت متوقفة “.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية في قضاء الغراف شملت متابعة انجاز المشاريع واسباب توقفها ، برفقة عدد من مدراء الدوائر الخدمية .

المكتب الاعلامي
لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )Image previewImage previewImage preview

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