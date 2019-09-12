مصرع شخص أب لـ15 ولدا وبنتا بحادث تصادم في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة ادارة منطقة “ڕاپـرین” يوم الاربعاء ان شخصا في العقد السادس من العمر لقي حتفه اثر حادث سير وقع في قضاء ” پشدر”.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في حدود الساعة العاشرة صباحا وقع حادث تصادم بين عجلتين الاولى نوع (بيك آب/نيسان)، و(تراكتور) نوع (فوڕگسن) في ناحية (سـنگـسر) مما اسفر عن مصرع سائق العلجة الاخيرة المدعو ( ع . ع . ع ) تولد عام 1950.

واوضح البيان ان المتوفي اب لـ15 ولدا وبنتا ومهنته كاسب، مشيرا الى اعتقال اشرطة سائق العجلة الـ(بيك آب/نيسان) بأمر من القضاء وفق المادة 24 من قانون المرور العامة، وفتح ملف تحقيقي بالحادثة.