نيجيرفان بارزاني : تقدم الاقتصادين العراقي والكوردستاني بحاجة الى خطوات أكثر فاعلية
أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، خلال لقائه مع وزير التخطيط العراقي ، نوري الدليمي ، على استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى العراق وإقليم كوردستان ، معتبراً ان من الضروري تشجيع وتقديم التسهيلات للاستثمارات الاجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كوردستان .
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الإقليم ، أن نيجيرفان بارزاني أوضح خلال لقاءه الوزير العراقي ” بأن النمو والتقدم الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان ، ومستقبلٍ افضل للوضع الاقتصادي في البلاد ، بحاجة الى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة ، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية “.
وأضاف البيان، بأن الجانبين بحثا الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق ، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان والأطراف الدولية في هذه العملية.
مشيراً الى انه تم خلال اللقاء ايضاً بحث إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة القادمة ٢٠٢٠، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب الإرهاب ، خاصة محافظة نينوى والخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا الاتجاه.
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