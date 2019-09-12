هيفاء الأمين تلتقي لجنة المرأة في تجمع القوى المدنية

التقت النائبة عن تحالف سائرون ورئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية عضوات لجنة المرأة في تجتمع القوى المدنية.

وعرفت الأمين الوفد الزائر بخطة عمل اللجنة البرلمانية التي تترأسها، ودعمها الكامل لتشريع قانون مكافحة العنف الاسري لما له دور في حماية الاسرة على حد سواء نساء ورجالا وأطفالا من ظاهرة التعنيف الاسري التي باتت أزمة مجتمعية بحاجة إلى قانون رادع للحفاظ على سلامة البناء المجتمعي للأسرة العراقية.

وبينت الأمين أهمية تشريع قوانين رادعة للعنف والاضطهاد الاسري، وأكدت أن هناك دورا إيجابيا لمجلس القضاء الأعلى في تشريع قوانين تحمي حقوق الأسرة والمرأة.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون بين نساء احزاب القوى المدنية والسلطة التشريعية من أجل خدمة قضايا المجتمع من خلال الحفاظ على بنيته الأولى وهي الأسرة.

وحضر اللقاء ممثلات الأحزاب في لجنة المرأة السيدات ( بشرى ابو العيس/الحزب الشيوعي العراقي . اخلاص الشمري/ حزب الأمة. انتصار الجواهري/الحزب الجمهوري. ايليت كوركيس/ الحركة الديمقراطية الاشورية. نوال وهاب/ الكرد الفيلينن.