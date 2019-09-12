سامي فودة

أهدي هذه القصيدة

إلى أرواح الشهداء العظام وإلى روح

الشهيد/علي سامي الأشقر والشهيد/ إياد علي الأشقر

بعنوان “وينك يما يا شهيد”

كلمات / سامي إبراهيم فودة

وينك يما يا شهيد

وينك يما يا علي

يا مهجة عمري وسنيني

روحي فيا ماتت

يا روحي وبقى جسمي

ودعتك يما والنار في صدري

ودموع الألم تجري على خدي

يــــا حسرة أمك يا علي

مين يطفى نار قايدة بقلبي

مين يداوي جرحي وينسيني همومي

وينك يما يا علي

علي يا وجع قلبي

يا مجرى الدم في شراييني

أنت عُكازي وسندي

موتك كسرلي ظهري

يا ريتني أخذتك بحضني

يا ريتني بوستك يا عمري

لكن القدر كان

أسرع مني

وينك يما يا علي

علي يا قرة عيني

يما يا الوجه الوردي..

الله يرحمك ويصبرني

على فراقك اللي كسرني

سلم علـ الشهداء أحبابي

وعلى عمك إياد الغالي

من قلبي بدعيـــلكم يا أبني

الله يجمعنا علي حوض النبي