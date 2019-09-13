إستثمار بغداد : مشروع مستشفى الأندلس للأمراض السرطانية أحد أكبر الإنجازات في القطاع الصحي

عملت هيئة إستثمار بغداد على تفعيل دور القطاع الصحي بمؤسساته كافة وحرصت على إشراك القطاع الخاص للوصول الى نموذج صحي يخدم المواطن البغدادي ، مشروع مستشفى الأندلس التخصصي بالأمراض السرطانية والكشف المبكر عنها واحدٌ من المشاريع المتميزة والكائن في منطقة السعدون بالقرب من ساحة الفردوس .

يعد المشروع من المشاريع الإستثمارية الواعدة والهادفة الى توفير العلاج الملائم لمرضى السرطان بدلاً من تكبدهم عناء السفر للبلدان المجاورة وتحمل تكاليف باهظة جراء ذلك .

هذا ويتميز المستشفى بوجود أهم جهاز متخصص للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والذي يعد الأول من نوعه في البلاد الى جانب عدد كبير من الأجهزة المتطورة بمجال علاج الأورام عالمياً .

الجدير بالذكر أن المستشفى متكامل الخدمات من ناحية تشخيص المرض والعلاج والمتابعة حيث تصل طاقته الإستيعابية الى (100) سرير حيث يتألف من طابق أرضي وثمانية طوابق أخرى وسيقدم هذا الصرح الطبي المهم خدمات طبية وعلاجية بمستوى المراكز العالمية في معالجة مرضى السرطان والكشف المبكر عنه من خلال توفير الوعي الصحي بمخاطر الإصابة بالمرض حيث يضم المستشفى مختبرات بأحدث طراز وأجهزة متطورة ومتخصصة في علاج الأمراض السرطانية منها التصوير ( البوزيتروني ) لتشخيص الأمراض والمعجل الذري لتشخيص القلب والأورام والمعجل الخطي الذي يعد من أساليب العلاج العالمية للأورام والطبق المحوري لمعالجة شرايين القلب والجلطات والرنين المغناطيسي لقياس نشاط الجسم والمفاصل والفقرات وكامرة الگاما للكشف عن وظائف الأعضاء والغدد والقلب والعظام وجهاز الأشعة الرقمي لإعطاء صورة فورية خلال الفحوصات وجهاز الموجات الصوتية والدوبلر لتشخيص نشاط الأورام كما أن المستشفى سيوفر فرص عمل كثيرة للعديد من الكوادر الطبية والتمريضية في هذا الصرح الطبي .

يشار الى إن هيئة إستثمار بغداد تسعى جاهدة وبإشراف رئيسها المهندس شاكر الزاملي الى وضع برنامج عمل يتم تنفيذه لتشجيع الإستثمارات في القطاع الصحي ، وفتح آفاق إستثمارية جديدة في التخصصات الطبية وفتح المجال واسعاً للمستثمرين للعمل والإبداع في هذا القطاع الحيوي . الجدير بالذكر أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد إفتتاح هذا الصرح الطبي الكبير ليكون إنجازاً آخراً من إنجازات الهيئة في القطاع الصحي .