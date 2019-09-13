إيران تطلب من العراق تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين “بسرعة أكبر”

أعرب النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري عن تقديره لإلغاء تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين خلال زيارة الاربعين، ولجهود الحكومة العراقية في افتتاح معبر خسروي الحدودي.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية اليوم الخميس عن جهانغيري قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان “ايران حكومة وشعبا مستعدة كامل الاستعداد لمساعدة العراق حكومة وشعبا باي صورة ممكنة في إقامة هذه المراسم المهيبة”، اي زيارة الاربعين.

وعبّر جهانغيري الاتصال الذي اجراه امس الاربعاء عن امله بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد بسرعة أكبر في مسارها البنّاء الراهن، واعتبر إدارة الحكومة العراقية وعزيمتها في تنفيذ هذه الاتفاقيات بأنها مفيدة ومؤثرة.