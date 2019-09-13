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الحشد الشعبي محور الشمال يصدر بيانا مهما وهذه تفاصيله

استغربت قيادة محور الشمال للحشد الشعبي اتهام بعض الجهات للحشد بخطف أبنائهم من خلال استقدام عوائل كانت بالأمس تتهم الاسايش الكردية بذلك.

وأوضحت القيادة في بيان لها اليوم الخميس، أن “الحشد الشعبي جهة رسمية لا يخطف وإنما يعتقل من يتآكد بأنه إرهابي أو داعم للإرهاب بأوامر قضائية”.

وتابعت : “نتمنى من المتصيدين بالماء العكر أن يكونوا دقيقين في كلامهم واتهامهم لجهة ضحت بالغالي والنفيس للحفاظ على الأرض والعرض وخلافه سيكون القضاء الفيصل بيننا”.

واكدت ان “المحاكم العراقية ستكون مسرح وقوفنا أمامهم لبيان اكاذيبهم”.

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