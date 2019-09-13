الدخيلي يعيد النظر بقطع الأراضي المستبدلة ويشكّل لجنة تحقيقية لتدقيقها

المكتب الإعلامي

أعاد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي ، اليوم الخميس ، النظر بقطع الأراضي السكنية المستبدلة الموزعة لبعض المستفيدين والتي جرى استبدالها خلافاً للضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة ، مؤكداً تشكيل لجنة إدارية وقانونية رفيعة المستوى لتدقيق عمليات الاستبدال ومحاسبة المقصرين .

وقال الدخيلي ” إنه شكّل لجنة برئاسة معاونه لشؤون التخطيط والاستثمار المهندس عادل حامد كنو، ومعاون قسم الشؤون القانونية في ديوان المحافظة ، ومعاون قسم شؤون المواطنين ، للنظر في جميع عمليات الإستبدال الخاصة بقطع الأراضي ” ، مطالباً ” تقديم تقرير مفصّل وتحديد أسماء الموظفين المقصرين ومعرفة الأسماء المستفيدة خارج الضوابط الوزارية والقانونية “.

وأشار المحافظ إلى ” المصادقة على توصيات اللجنة حال انجازها تقريرها النهائي ” ، مشدداً على ” ضرورة أعطاء كل ذي حقه ” .

المكتب الاعلامي