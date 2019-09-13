السلطات الامنية تصدر توضيحاً على اعتداء على عسكري عراقي من قبل ابناء عشيرة

اعتقلت القوات الامنية عدة اشخاص من مطلقي العيارات النارية في محافظة المثنى بمدينة السماوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان قوة من مديرية شرطة محافظة المثنى قامت بإلقاء القبض على سبعة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية وكثيفة فيما يطلق على تسميته ( العراضة) بعد وفاة أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وأكد معن ان عمليات القاء القبض جاءت بعد رفض مطلقي العيارات النارية إيقاف عملية إطلاق النار أو التفاهم مع مدير شؤون العشائر في شرطة المثنى الذي حاول جاهدا إقناعهم بالكف عما يقومون به من أعمال مخالفة للقانون وتذكيرهم بميثاق الشرف الذي وقع عليه اغلب شيوخ عشائر المحافظة والذي تضمن عدم إطلاق النار في المناسبات ما يخل بالأمن والنظام.

واضاف ان اولئلك قاموا بالاعتداء على القوة الأمنية التي توجهت إليهم لفرض القانون فكانت عملية القاء القبض وفق المادة ٢٢٩ وبدلالة المادة ٤٤٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ولا زالت الإجراءات التحقيقية والقانونية مستمرة بحقهم.

وبحسب المصادر المطلعة فان ابناء قبيلة في السماوة اسرت اليوم الخميس عنصراً من قوات سوات على خلفية اعتقال ومصادرة أسلحة ضيوف قدموا للمنطقة لتعزية القبيلة لوفاة احد شيوخها.