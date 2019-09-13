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العراق يتعهد لأوبك بالامتثال الكامل في تخفيض انتاج النفط

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي يوم الخميس إن المنتجين في اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ لم يناقشوا تعميق تخفيضات إنتاج النفط، لكن نيجيريا والعراق تعهدا ”بالامتثال الكامل“ بحلول أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ الرمحي الصحفيين بعد اجتماع في أبوظبي لمراقبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج أن معدل الامتثال الكلي لتخفيضات إنتاج أوبك+ بلغ 136 بالمئة.

وأضاف الوزير ”آفاق 2020 ليست جيدة جدا“، مضيفا أن هناك ”شعورا“ بأن التعاون بين أوبك وحلفاءها ينبغي أن يستمر.

وذكر أن الاجتماع القادم لأوبك سيُعقد في ديسمبر كانون الأول.

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