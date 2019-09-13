ايزيدية تنافس على جائزة أفضل طالبة لاجئة في هولندا لعام 2019

اختارت اللجنة المنظمة و المشرفة على جائزة أفضل طالبة لاجئة في هولندا فتاة كوردية ايزيدية ضمن الأسماء المرشحة لنيلها في عام 2019.

منظمة ” UAF ” الهولندية رشحت الطالبة الايزيدية اللاجئة ” دلال غانم ” للمنافسة على الفوز بجائزتها السنوية ” UAF AWARD ”

المنظمة اختارت دلال و ستة آخرين للوصول إلى المرحلة النهائية للحصول على جائزتها بناء على تفوقهم الدراسي في هولندا.

وتعرض الايزيديون لاسوأ المجازر على يد تنظيم داعش الذي اجتاح سهل نينوى ومدينة شنكال في الـ 3 من أغسطس /آب 2014 حيث قام التنظيم بسبي النساء وقتل الرجال وتهجير الآلاف من الايزيديين الذين لم يعد الكثيرون منهم الى مناطقهم حتى الآن .كما اضطر الآلاف منهم الى اللجوء للدول الاوربية .

“دلال” عبرت عن فرحتها باختيارها للترشح لهذه الجائزة ، قائلة ، انها تفخر أن تكون اول ايزيدية لاجئة في هولندا يتم ترشيحها لهذه الجائزة. مشيرة الى انها سعيدة بتقديم وجه مشرف لمجتمعها الأيزيدي وأنها تريد أن تقدم صورة ناجحة عن المرأة الايزيدية إلى العالم وتحث النساء على عدم التوقف إلى أن ينجحوا في مساعيهن وتحقيق أهدافهن .

” دلال ” التي تدرس مرحلتها الأخيرة من الجامعة بكلية الصيدلة حصلت مؤخرا على جائزة ” Rossana AWARD ” والتي تمنح للطالبة المتميزة و المتفوقة سنويا في جامعتها “اوتريخت” .

وأهدت غانم تكريمها للمختطفات الإيزيديّات بقولها “أقدم تفوقي وتكريمي هذا لكل فتاة عانت، ولكل ضحايا الإرهاب وأخص بالذكر المختطفات الإيزيديّات” .

منظمة UAF اعطت القرار لزوار موقعها الالكتروني لاختيار افضل طالبة لاجئة في هولندا لسنة 2019 في مرحلتها الأخيرة من خلال تصويت الكتروني عام.

رابط التصويت لمن يود المشاركة .

https://www.uaf.nl/stem/