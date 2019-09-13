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برلماني كوردي يطالب عبد المهدي باتخاذ اجراءات اثر تعرضه ومسؤول محلي لمحاولة اغتيال

اعلن عضو البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني يوم الخميس عن تعرض الاخير ونائب محافظ نينوى سيروان روژبياني الى محاولة اغتيال فاشلة من قبل عناصر من الحشد الشعبي اللواء ٣٠ والجيش في سيطرة كوكجلي بسهل نينوى.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن هذه الحادثة من شأنها خلق ” الوضع الاستثنائي ” و اعتماد سياسة ” الأمر الواقع ” لزعزعة الوضع في الموصل وخصوصا في سهل نينوى ، أذ يعتبر اعتداء على سيادة ممثل عن هيئة تشريعية دستورية خرقا واضحا للقانون ، فكيف بالمواطن البسيط .

وطالب المكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر الجيش والحشد

وكان الدوبرداني قد اعلن مساء امس في بيان ان موكبه وموكب روژبياني تعرضا الى اعتداء من قبل عناصر الحشد الشعبي في سيطرة كوكجلي في نينوى.

وعلق آمر لواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو، اليوم الأربعاء، على اتهام مقاتلي الحشد في سيطرة سهل نينوى بالاعتداء على الموكبين.

قال وعد القدو امر اللواء 30 “السيطرة لا يتواجد فيها الحشد الشعبي، بل فيها الجيش العراقي والشرطة”.

واضاف “افراد السيطرة تفاجأوا بمرور سيارات مظللة عليهم، فكان التصور على انهم دواعش، فتم اتخاذ اللازم والدفاع عن السيطرة، وكان هناك نوع من الاستفزاز بدخول هذه السيارات”.

وأضاف آمر لواء 30 في الحشد الشعبي “الآن التحقيق جار، كما يتم حاليا مراجعة كاميرات المراقبة، لمعرفة من الذي اعتدى في الاول لغرض اتخاذ اللازم”.

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