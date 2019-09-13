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تحديد موعد فتح معبر حدودي بين العراق والسعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي من السعودية منتصف شهر تشرين الأول المقبل، أمام الحركة التجارية بشكل تجريبي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله “سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 من شهر تشرين الاول المقبل، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي”.

وعد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق الخطوة “ايجابية” من اجل فتح جميع المنافذ مع المملكة.

من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية ماجد المرزم إنه “تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة”.

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