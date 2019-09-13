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جنايات نينوى: الإعدام لإرهابي شارك بهجوم على القوات الأمنية

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الثالثة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية والاشتراك بهجوم على القوات الامنية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الارهابي اعترف باشتراكه في عدة علميات ارهابية استهدفت قوات الجيش العراقي من خلال زرع عبوات ناسفة على طريق الموصل الجديد والإصلاح الزراعي وطريق بغداد والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى”.

وأشار المراسل إلى أن “الإرهابي بحسب اعترافاته دخل دورة تدريبية عسكرية لمدة ثلاثين يوما من اجل القتال ضمن العصابات الارهابية”،لافتا إلى أن “المدان قتل أيضاً ثلاثة منتسبين من الشرطة العراقية لم يستطيعوا مغادرة مدينة الموصل بعد اطلاق النار عليهم على منطقة الرأس من خلال سلاحه الخاص (المسدس)”.

وأضاف أن “الحكم شنقا حتى الموت صدر بحق الارهابي بعد اعترافه الصريح امام المحكمة ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.‏

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