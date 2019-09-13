حال العراق زمن الاحتلال العثماني ح 18

* د. رضا العطار

من المؤسف القول ان الحكام المحليين في البلاد العربية لم يتقدموا يوما لحماية مصالح رعاياهم نتيجة ظلم السلطات العثمانية لهم , على حين ان نظائرهم من حكام الولايات المسيحية لم يترددوا في الدفاع عن بني جلدتهم والتمرد على المحتل بأسمهم . فكان فساد اولئك الحكام العرب وتعاونهم مع الاجنبي على اترابهم هو السبب الذي اسرع بالنظم العربية الى التفكك والهبوط بشعوبها الى درك سحيق.

لقد كان سبب انحدار الدولة العثمانية نحو الضعف والأنهيار يعود الى عاملين مهمين : كان الاول عدم انتباه سلاطينهم الى ان الدنيا قد تبدلت من حولهم . و بقوا يفهمونها حسب تصوراتهم . والثاني انهم عندما نزلوا الى ارض العراق غالبين اخذهم غرور لا حدود له و لم يتنازلوا عن شعورهم انهم جنس ممتاز لا بد ان يسيطروا ويحكموا وعلى الناس ان يسمعوا ويطيعوا. وتجاهلوا انهم كانوا لا يزالون بدوا لا علم لهم بتجارة اوصناعة ناهيك عن العلوم والاداب , بينما اهل العراق كانوا سليل حضارة عتيدة.

ونتيجة لذلك الغرور عزلوا انفسهم عن العراقيين عزلا تاما جعلهم غرباء في كل مكان, فلم يؤثروا في الناس ولم يتأثروا بهم. وكانوا لا يعلمون وهم في مطلع القرن العشرين بأن الشعوب بدأت تفيق من سبات القرون الوسطى وتسير سيرا حثيثا نحو التقدم في حين وقف العثمانيون مكانهم يتراوحون . فلم تلبث تركيا ان اصبحت من حيث التقدم في مؤخرة البلدان الاوربية.

لقد انهكت الحروب قوى العثمانيين, وغدت جيوشهم تدخل معارك خاسرة جعلتهم اخر الامر دولة فقيرة رغم عظمة مظهرها الخارجي. وقد قدمت جماهير الفلاحين والصناع والتجار في الدول الأسلامية التابعة الوفرة الوفيرة من اموالها فضلا عن ارسال زهرة ابنائها الى ميادين القتال, مجرد ان العثمانيين كانوا لنا شركاء في الدين و لم يجنوا من هذا السخاء العاطفي شيئا. ولم يفكر المحتل يوما في تحسين ظروف معيشة ( رعيته ) وما الت اليه امبراطوريتهم من تداعيات, بل بالعكس بقوا متمادين بالسير في طريق الخطأ, فتضاعفت متاعبهم ولم يستطيعوا معرفة اسباب الاهوال التي المّت بهم لآنهم كانوا غير صالحين للحكم اصلا فتدهورت دولتهم شيئا فشيئا حتى وصلت الى حافة الهاوية.

وخلال القرن التاسع عشر تسنم ( الخلافة ) عبد الحميد الاول, وكان هذا الرجل مسكينا محطما ضعيف العقل وقد غُلب على امره بعدما خرج من سجنه بعد 43 عاما خائر القوى, كضحية لتقاليد عثمانية مقرفة سخيفة و ظالمة, تقضي بأن يقوم السلطان يوم تتويجه بسجن جميع الذكور من اعضاء اسرته, لئلا يخطر ببال احدهم يوما ان ينتزع منه ملكه. وطبقا لهذا الدستورالمكروه, اعتلى السجين عبد الحميد الاول عرش الامبراطورية العثمانية سلطانا يوم مات ابوه السلطان, وكأنه قادم من كوكب آخر لا يكاد يعرف من دنياه شيئا، مع ذلك اعتبر المؤرخون هذا الاسلوب اهون مما كان, حيث كان السلطان في اول يوم من حكمه يقوم بقتل جميع افراد اسرته من الذكور وكذلك اخوته بسبب الهاجس النفسي نفسه.

كان عصر السلطان عبد الحميد الاول عصرا كارثيا على الأمبراطورية العثمانية, ففي السنة الاولى من حكمه قام بتوقيع وثيقة استسلام مهين لروسيا القيصرية, تنازل بموجبها عن سلطانه على شعب التتر المسلمين الذين كانوا يسكنون مساحات شاسعة جدا من البلدان, تمتد من بولندة غربا الى سواحل بحر قزوين شرقا. ودخل هذا الشعب العريق تحت سلطان حكم غير اسلامي. كما تخلى عن ولايات كثيرة في دول البلقان, واعترف للروس في حق الملاحة في البحر الاسود وفي ممرات بحر مرمرة ومضايق البسفور . فأنحدرت الأمبراطورية العثمانية العلية الى اخرى من الدرجة الثانية واصبحت في نظر الغربيين دولة مريضة.

ان ما حدث في الدولة العثمانية طيلة قرون من الزمن هو عين ما كان يحدث للدول الاسلامية سابقا سواء أكانت اموية او عباسية, فجميعهم كانوا يعدون ارض الله ملكا صرفا لهم , وليس للشعب فيه حقوقا, لذا كانوا يبددون اموال بيت مال المسلمين في بناء قصورهم وملذاتهم الشخصية غير مبالين لآحتياجات الشعب الاساسية. وكانوا صادقين في دفاعهم عن دولة الاسلام , فقد نصروه نصرا عزيزا لكن لم يكن هذا الدفاع نتيجة حرصهم على أمن وسلامة الدين , بقدر ما كان بهدف الحفاظ على كيانهم.

ظني ان ابناء الرافدين لم يكونوا يتمردوأ على الدولة العثمانية لو كانت علاقة الاخيرة بهم متسمة بالتعاون المثمر بين الجانبين , ولم يمارسوا فيهم سياسة الظلم الأجتماعي المقيت ويرسّخوه , فالمشاعر الدينية في العراق كان لها شأن عظيم عند اهله , وبصرف النظر عن طبيعة المبررات , الاّ انه يمكن القول ان الأمبراطورية العثمانية هذه قد جمعت وقتها شمل الدول الأسلامية المتناذرة بالقوة العسكرية, حشدتها تحت مظلة الدين معلنة نفسها انها الحامية للجامعة الأسلامية, وكان هذا عمل محمود, ولا يخفى ان العامل الاقتصادي كان وراء ذلك النشاط المحموم . ان ما حدث فعلا كان عكس المتوقع تماما, حيث بدأ العثمانيون يستغلون الشعوب الخاضعة لهم ابشع استغلال فظهر النفور و العداء بين الطرفين.

فالشعب هو كشجرة السلطان , هي مصدر حياته وسعادته وان ابتعاده عن الشجرة والحاق الضرر بها يعني انفصاله عن ينبوع الحياة, وعندما تضمحل شجرة السلطان نتيجة الاهمال , يتدهور موقع السلطان , انذاك يحاط بأناس معتوهين جهلة او بقوة العسكر تسيطر عليه و تتحكم بعرشه, وقد يضعون القاصرين والعاجزين مكانه انذاك تتفسخ الروح الوطنية للأمة ويصبح الجند طلاب رزق, يتجردون من كرامة الجندي وشهامة المجاهد فلا يخجلون من الهزائم في مواقف الشرف ولا يستحون من تسليم ارضهم الى الغاصب القادم. وعلى هذا النهج المأساوي تدحرجت الدولة العثمانية نحو الهاوية حتى انتهت عام 1914 م . وبأنتهائها تنفس العراقيون الصعداء.

* مقتبس من كتاب تاريخ الشيعة في العراق لعبد الله النفيسي ومن لمحات في تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي.