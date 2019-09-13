سعي عراقي لاستحداث خط لنقل الخام والغاز لميناء طرابلس اللبناني

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي ، في بيان طالعت(باسنيوز) نسخة منه، أن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل بمكتبه ، الخميس ، السفير اللبناني في بغداد علي اديب حبحاب، بحضور النائب علاء الربيعي”.

ونقل البيان عن الكعبي وصفه لطبيعة العلاقات بين بغداد وبيروت بـ”المتميزة” خاصة بعد الزيارات الاخيرة والمتبادلة بين مسؤولي البلدين وعلى مستوى رفيع ، والذي تمهد ، بحسب الكعبي “لعلاقات اكبر بالقريب العاجل وخاصة في مجالات النقل والصحة والاسكان والقطاع المصرفي وحتى الطاقة حيث يسعى العراق لاستحداث خط لنقل النفط الخام والغاز الى ميناء طرابلس اللبناني وصولا الى اوروبا وكذلك انعاش السياحة بمختلف قطاعاتها الدينية والطبية”.

وأضاف الكعبي، أن “استقرار الامن في كلا البلدين سيؤمن مزيد من التقارب والتعاون بمختلف المستويات”، مثنيا على “وقوف دولة لبنان حكومة وشعبا وقيادات سياسية مع العراق في الكثير من المواقف”.

وأوضح البيان، أن “اللقاء بحث أهمية اعادة فتح المنفذ الحدودي العراقي السوري او ما يعرف بخط القائم – البوكمال ” ، حيث بين الكعبي ان ” اعادة فتح المعبر مع سوريا مسألة وقت وهناك مساعي لتامين الاوضاع الامنية قبل افتتاحه وسيكون مهماً لإعادة التعاون التجاري مع كل من سوريا ولبنان”.

البيان نقل عن السفير اللبناني في بغداد علي اديب حبحاب ، قوله أن “الفترة المقبلة ستشهد انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العراقية – اللبنانية في بغداد والتي سيشارك بها وفد رفيع المستوى اضافة الى رجال الاعمال من كلا البلدين”، مشيرا الى “وجود عدة شركات لبنانية عاملة في العراق وبعضها يخص القطاع المصرفي ، وان هناك تفاهمات اولية لعقد بعض الاتفاقيات في قطاعات النقل والزراعة والادوية”.