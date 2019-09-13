سيادة المطران عطا الله حنا : ” لا نملك مالا ولكننا نملك محبة تجاه الجميع وبدون استثناء”

القدس – تصلنا وبشكل يومي رسائل من اشخاص احباء محترمين ومن هيئات متعددة ملتمسين وطالبين منا المساعدة المالية والدعم المادي وهم يستحقون هذا الدعم ويستحقون هذه المؤازرة ونحن لا نشكك في هذا اطلاقا ، ولكن امكانياتنا لا تسمح لنا بذلك .

نحن لا نتلقى دعما من احد ولا نتلقى تمويلا من اية جهة ولا نملك مالا يجعلنا قادرين على ان نساعد ماديا من يستحقون هذه المساعدة ولكن ما نملكه هو المحبة لكل هؤلاء الاصدقاء ولكل هؤلاء الذين يلتمسون منا هذه المساعدة وهذا العون ، فنحن لا نملك مالا لكي نقدمه لكم ولكننا نملك المحبة والرغبة بالمساعدة والتي نحن لسنا قادرين عليها في هذه الظروف التي نمر بها.

اعتذر منكم جميعا لانني لست قادرا على مساعدة احد ماديا والمساعدة التي يمكنني ان اقدمها حاليا هي المساعدة المعنوية والروحية والانسانية .

نرجو تفهمكم فنحن لا نتلقى الدعم والتمويل من اية جهة في هذا العالم كما اننا لسنا في جيب احد ولسنا سحيجة لاحد ولا يوجهنا احد كما اننا لسنا تابعين لاية جهة سياسية .

فنحن مستقلون لسنا تابعين لاية جهة سياسية وهذه هي ضريبة ان تكون مستقلا وحرا في التعبير عن مواقفك ورأيك .

اتمنى ان تستمر هذه الصداقة والمحبة فيما بيننا فعدم وجود القدرة على المساعدة المالية لا يجوز ان يؤدي الى قطع العلاقة او الى الابتعاد والنفور فالمحبة موجودة ويجب ان تبقى حتى وان لم يكن المال متاحا ومتوفرا .