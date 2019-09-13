فصل 24 معلماً ومعلمة كوردية في عفرين‎

أقدمت مديرية التربية التابعة لميليشات المعارضة السورية في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، على فصل 24 معلماً ومعلمة كوردية، وتعيين النازحين من المحافظات السورية بدلاًعنهم وفق مصادر حقوقية من المنطقة.

وقالت تلك المصادر: «فصلت مديرية التربية في منطقة جنديرس بريف عفرين 24 معلماً ومعلمة كوردية من المدارس وتعيين النازحين بدلاً عنهم».

فيما برر رئيس المجلس المحلي في بلدة جنديرس التابع للميليشيات صبحي رزق القرار بالقول: «إن مديرية التربية فصلت معلمين ومعلمات من طلاب الجامعات وحملة الشهادة الثانوية لتعيين معلمين من حملة الشهادات الجامعية، تقدموا بطلبات للتوظيف ضمن ملاك المديرية».

وأضاف، أن «التربية أقدمت على هذه الخطوة لتنظيم العملية التربوية، وعدم ظلم الطلاب والكوادر التدريسية الأكثر كفاءة»، مشيراً إلى أنهم أبقوا على طلاب السنة الرابعة ممن لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعليم ضمن ملاك المديرية في الوقت الحالي».

وتقول منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن انتهاكات ميليشات المعارضة تهدف إلى تهجيير من تبقى من الكورد السكان الأصليين للمنطقة وتوطين العرب والتركمان بدلاً عنهم.