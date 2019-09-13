حسين أبو سعود

قبل ان يساء فهمي من قبل البعض أقول نعم : لا لركضة طويريج ونعم لمشية طويريج ونتمنى من أصحاب القرار اتخاذ موقف بذلك وإصدار فتوى او طلب او نداء لتغيير اسم ركضة طويريج الى مشية طويريج لان الركضة تصاحبها حالات من الانفعال والتصرف اللاإرادي على عكس المشية التي تتصف بالهدوء والعقلانية وتعطي انطباع الامة الصابرة الراضية بقضاء الله وقدره ، وانه لا داعي للركض طالما ان هناك متسع من الوقت ولا احد ينتظرهم في الحرم الشريف ، ثم ان ركضة طويريج ابتدعها رجل دين في السابق عن حسن نية واتبعه على ذلك الناس ويمكن ان يخرج الان رجل دين اخر اكثر علما واعظم شأنا يدعو الى وقفه وذلك تجنبا لحدوث خسائر في الأرواح العزيزة التي زهقت سدى بسبب انعدام التنظيم.

ان منح التعويضات المناسبة لأهالي الضحايا امر مطلوب ولكن الأهم من ذلك هو وضع الخطط الكفيلة بعدم تكرار ذلك في المستقبل خاصة وان عزاء طويريج هو امر واقع وقائم وهو قد يتحول الى واحدة من مفاخر الشيعة اذا تم استخدامها ضد الظلم والفساد والطائفية وتحقيق أمور إصلاحية كثيرة لاسيما وان الإصلاح هو هدف الحسين عليه السلام ولا يمكن لاحد ان يوقف حدوثه الا ان العلماء يستطيعون إخراجه من الحالة الجنونية الى الحالة العقلائية ، ويمكن للمسئولين الاستعانة بخبرات الدول التي تشهد الزحامات سنويا والاستفادة من تجاربها، ففي السعودية مثلا كان وقوع الضحايا امرا حتميا في اول أيام التشريق اثناء رمي الجمرات حيث يحدث التدافع في نفرة الحجيج في وقت واحد وفي مكان واحد فقامت السلطات ببناء عدة طوابق في منطقة الجمرات وتحويل عمود الرجم الى حائط عريض جدا يمكّن الحجاج من الرمي من أي طابق وعلى أي بقعة في الحائط بيسر وسهولة وبذلك تم القضاء على ظاهرة التدافع السنوي في الجمرات.

وهناك دول أخرى تشهد مهرجانات وكرنفالات سنوية يشارك فيها الملايين منها كرنفال Notting Hill Gate الذي يشترك فيه أكثر من ثلاثة مليون نسمة يفدون من جميع انحاء العالم ونتيجة الخبرة العريقة للمنظمين والشرطة البريطانية تكاد لا تحدث اية خسائر في الأرواح اثناء المهرجان.

الأرواح التي زهقت في عزاء طويريج عزيزة على اهاليها، أسر تهاوت وأطفال يتموا ونساء ترملن مبكرا في تدافع لا مبرر له وكان من الممكن تفاديه.

رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح الجنات ومنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.