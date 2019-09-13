مؤتمر التعاون الاسلامي يدعوا لاجتماع عاجل بكيفية تعليم طرق الانبطاح لمقاومة الاطماع الصهيونية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

صدر بيان رقم واحد من منطمة التعاون الاسلامي والبيان صدر ضمن جملة لطيفة من اللغة العربية حيث حمل البيان الاسم التالي

شعار منظمة التعاون الإسلامي (جدة السعودية) استعمل كلمة شعار بدل البيان وهذا بحد ذاته انجاز ممتاز، الشعار او البيان ارسل لمكتب صحيفة …………….في جدة

جدة: «الشر………………..» حيث ذكر الشعار او البيان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي «فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه»

وأكد الأمين العام، الدكتور يوسف العثيمين، على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى مواقف المنظمة ودولها، وخاصة السع، بقيادة خادم الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمام ، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه»، عادة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 242 و338.

كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اجتماع المنظمة سوف يعلم وزراء الخارجية للدول الاسلامية افضل الطرق الانسانية والحضارية لمقاومة المحتلين لا بحمل السلاح فهذا الامر اصبح من الماضي وليس بالخروج بمظاهرات تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني لان التظاهرات تسبب ضجيج وضوضاء وتسبب في صعود نسبة الكراهية والثقافة العربية الاسلامية لم تعرف الكراهية طيلة التاريخ العربي والاسلامي، الطريقة الجديدة المبتكرة سهلة وبسيطة طبقت بنجاح خلال السنتين الماضيتين، حيث اختارت ابقار الخليج السمينة الانبطاح واطاعة شركة ترمب للحلب بطريقة الشفط ههههههه وثبت نجاح طريقة الانبطاح، اجتماع يوم الأحد القادم يكون تاريخي ومميز يتم تعليم الوزراء طريقة استعادة الحقوق بطريقة الانبطاح، انهجم بيتكم فوكاها منظمة التعاون الاسلامي اي تعاون هذا والارهاب الاسلامي الوهابي يفتك في العالم العربي والاسلامي طولا وعرضا، كيف يتم وقف تهديدات نتنياهو وابقار الخليج فتحت حدودها وطبعت مع نتنياهو وشكلت تحالفات بدون الزام نتنياهو بقبول حل الدولتين ههههههههه كل مشاكل الشعب الفلسطيني بسبب مصادرة القرار الفلسطيني من الدول العربية، العرب رفضوا قرار التقسيم والعرب ورطوا الفلسطينيين بدخول الصراعات، العرب من صفى الفلسطينيين وجعلوهم وقود لحروبهم البينية وبعد مضي اكثر من سبعين عام هاهم يعودون لقبول مارفضوه عام ١٩٤٨ م بل ويتوسلون في اراضي عام ١٩٦٧ بدون القدس لكن نتنياهو يرفض ذلك ويقول لهم انا احدد الارض التي اهبها للعرب وهاهو اليوم يريد نصف اراضي الضفة الغربية ليضمها لدولة اسرائيل، اضحكني بيان منظمة التعاون الاسلامي الكاذب والبعيد عن الواقع.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.