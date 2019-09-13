مجلس اربيل ينتخب بألاغلبية فرست صوفي محافظا لعاصمة اقليم كوردستان

انتخب مجلس محافظة اربيل بأغلبية اصوات اعضائه يوم الخميس رئيس حكومة محلية جديد للمحافظة خلفا للسابق نوزاد هادي الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما.

وانتخب المجلس فرصت صوفي محافظا وهو المحافظ الـ41 الذي يشغل المنصب منذ تحويل اربيل الى محافظة منذ اربعينيات القرن المنصرم.

وباستثناء فرست صوفي لم يقدم احد سيرته الذاتية للتنافس على منصب محافظ اربيل، بحسب رئيس مجلس المحافظة علي رشيد.

وصوت مجلس المحافظة بالأغلبية الساحقة حيث صوت 27 عضوا لصوفي من اصل 28.

ووعد صوفي بالتعاون الجدي مع مجلس المحافظة خلال تأدية مهام عمله.

وسيرفع مجلس المحافظة مصادقته الى مجلس وزراء اقليم كوردستان والذي بدروه سيحيله الى رئيس الاقليم من اجل اصدار مرسوم بتعيين فرست صوفي محافظا لأربيل، وتأدية الاخير اليمن القانونية.