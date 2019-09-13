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مسعود بارزاني يقدم نصيحته حول مستقبل الكورد في سوريا

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، وفدا من المجلس الوطني الكوردي في سوريا والذي ضم رئيس العلاقات الخارجية في المجلس كاميران حاجو وعضو المجلس ابراهيم برو.
وجاء في بيان لموقع بيارزاني ان اللقاء شهد مناقشة اخر التطورات السياسة السورية ومواقف الدول ازاء الازمة السورية والمعادلات الميدانية والسياسية الحالية على مستوى سوريا والمنطقة.
واشار الى انه تم خلال الاجتماع تسليط الاضواء على مواقف الاطراف الكوردية السورية من الوضع العام في سوريا ومستقبل الشعب الكوردي في هذا البلد، لافتا الى ان بارزاني قدم اراءه ونصائحه بهذا الصدد الى الوفد الزائر.

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