وزارة التربية تستجيب لمناشدة الطالبة تبارك المصابة بمرض السرطان

وافقت وزارة التربية على مناشدة الطالبة تبارك علي عبد المصابة بمرض السرطان .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية ذكرت ان الوزارة وافقت على ان تؤدي الطالبة تبارك علي عبد امتحانات نصف ونهاية السنة فقط بدون ان تقوم بالدوام اليومي في مدرستها وذلك لظرفها الصحي حيث انها مصابة بمرض السرطان.

مدير عام العلاقات الثقافية السيد محمود حسين القيسي التقى الطالبة تبارك ووالدتها مؤكدا على ان تبارك طالبة مجدة ومثابرة واعطت الجميع درسا في الاصرار ومقارعة المرض وحب الحياة ومصارعة الظروف الصعبة والانتصار عليها ،وهذا الشيء يحفز الصغار والكبار ليشكل دعم حقيقي للجميع، مؤكدا على دعم هذه الشريحة ورعايتها، مشددا على ان هكذا حالات تعطي طاقة ايجابية.

من جانبه اكد الدكتور علي حميد مخلف الدليمي مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي خلال لقائه الطالبة تبارك، ان من واجب الوزارة الاهتمام بهذه الشريحة والاهتمام ايضا بدراستهم وتعليمهم ،ومن هذا المنطلق حصلت موافقة السيد الوزير على دوام الطلبة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل السرطان بالانتساب ،ويقوم الطالب بالامتحان في نصف ونهاية السنة فقط دون الضرورة الى الدوام اليومي في المدرسة، وهذا ابسط شيء نقدمه لهذه الشريحة.

يذكر ان تبارك طالبة في الصف الثالث المتوسط مصابة بمرض السرطان ،واطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة مرض السرطان بعنوان(# كلنا تبارك) وعدم الاستسلام له .

وقدمت تبارك شكرها الى مديرة المدرسة الاهلية التي تدرس فيها والتي تحملت تكاليف دراستها خلال العام الدراسي متمنين من جميع ادارات المدارس ان تحذو حذو هذه المدرسة وتبادر في رعاية الحالات التي تستوجب الرعاية .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام