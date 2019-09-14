آثار ١١ سبتمبر على المسلمين بسبب مرض الوهابية التكفيرية المزمن والحلب في انتظاركم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

العالم عرف الحقيقة كل الارهاب الاسلامي من تنفيذ الوهابية، انا عشت بالغرب منذ ٢٦ عاما كل شعوب اوروبا باتت تعرف الارهاب الاسلامي نتاج المدرسة الوهابية الخليجية الحاكمة في السعودي ، طالعنا مستكتب خريج المدرسة الوهابية ويقتات على مرتباتهم ويدرس لهم فكر بن تيمية وابن عبدالوهاب في الجامعة الاسلامية اللبنانية بمقال بائس يثبت نتانة هذا الوجه القبيح الذي يحاول التستر على افعال التنظيمات الوهابية القبيحة القاعدة واخواتها وداعش وبكو حرام ………الخ من التنظيمات الارهابية والتي يجمعها الفكر الوهابي وفتاوي الضال احمد بن تيمية، يقول هذا المستكتب

آثار حدث 11 سبتمبر على العرب والمسلمين

الجمعة – 14 محرم 1441 هـ – 13 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14899]

رضوان السيد

رضوان السيد

كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

هههههه الاخ معطي لنفسه قيمة سياسي، هههههه يقول

لا أدري كيف خطر ببالي لشدة ما نزل بي من غمٍّ أنْ أصرّح لبرنت سادلر مراسل الـCNN بعد ظهر يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 بالقول: «إذا ثبت أن (القاعدة) هي التي قامت بالهجوم على برجي التجارة بنيويورك، فسيكون ذلك أفظع ما نزل بالعرب والمسلمين منذ وفاة الرسول صلواتُ الله وسلامُهُ عليه»! وهذا التشبيه أو القياس غير دقيق وقد يكون غير صحيح. فسقوط القدس بأيدي الصليبيين، ثم سقوطها بأيدي الصهاينة، كلا الحدثين كانت آثاره أشدّ فظاعة. لكنّ هذا هو الذي خطر بالبال. وقد قِستُ ذلك فيما يبدو على تصرف أميركا تجاه اليابان بعد أن ضرب اليابانيون القاعدة الأميركية بهاواي بيرل هاربر عام 1942!

اقول لهذا المستكتب الامريكان يعرفون ان القاعدة وطالبان وبكو حرام ………هي تنظيمات وهابية ارهابية، ولديهم معلومات تثبت بتورط اشخاص من عوائل مالكة بدول الخليج، لكن الحدث الذي وقع في ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ فتح المصراع للمستر جورج دبل يو بوش لسحق رؤوس الارهاب

أول الغيث، الغزو الأميركي لأفغانستان، وسحق طالبان وتم سحل افراد طالبان بشوارع كابل عندما دخلت قوات المعارضة الافغانية كابل ومن ثم الغزو الأميركي للعراق.

انا شخصيا بيوم وقوع جريمة ١١ سبتمبر وجدت عرب محتفلين بهذه العملية الارهابية ودار حديث مطول قلت لاحد الفلسطينيين قلت له كنت سابقا واضع بحساباتي اذا توفيت ادفن بمقبرة فالبي في كوبنهاكن اما اليوم اقولها اصبحت طالبان واصبح نظام صدام في حكم المنتهيان وسوف يسقط صدام بالقريب العاجل،

صدام الجرذ لديه علاقة بالإرهاب، وارسل مشايخ مثل حارث الضاري الى افغانستان وبفترة حرب صدام الجرذ الهالك ضد ايران زاره الوهابي الباكستاني احسان الهي ضهير صديق مفتي السعودية وصديق اسامه بن لادن وعبدالله عزام …….الخ

يقول هذا المستكتب

أنّ المعارضين العراقيين، مهما بلغ من تأثيرهم في أوساط اليمين الأميركي، ما كانوا قادرين على إقناع الرئيس بوش الابن وإدارته بغزو العراق بأي حجة لولا ذاك الحَدث.

بعد خسارة كلنتن ووصول جورج بوش للادارة الامريكية اتصل الامريكان بالمعارضة العراقية وانا كنت معارضا لصدام وكانت لديهم نية في اسقاط صدام لكن غزوة الوهابية في ١١ سبتمبر هيئة الارضية لسحق طالبان وصدام معا،

يقول

وباسم مكافحة الإرهاب العربي والإسلامي، فُرضت حالة من الحصار الأمني والعسكري خرّبت البلدان، ودمَّرت العمران، وذهب بوش ورامسفيلد إلى أنّ الدين الإسلامي خطفه المتطرفون، ويكون على «المعتدلين» إذا كان هناك معتدلون أن يستعيدوه من مختطفيه! وقد استطاعت الولايات المتحدة حماية نفسها بالفعل، لكنّ موجات الإرهاب ظلت تضرب في كل مكانٍ، وبخاصة في الدول العربية والإسلامية، وبالتوازي في أوروبا وآسيا.

اقول لهذا المستكتب كلام بوش صحيح الاسلام السني خطفه الوهابيون وحولوه لاسلام قتل وذبح وتفخيخ، الذي يفجر بدول العالم كلهم وهابية توهبوا مثل ما انت توهبت بفضل المال السعودي والخليجي الذي وصلك ايضا وصل للجاليات الاسلامية بالغرب ووهبوهم بالريال والدولار

ههههه ويقول هذا الاعمى هههههه

ونحن نعرف اليوم أنّ الإيرانيين كانوا يعرفون بالهجمات القاعدية، وسهّلوا لها، كما ساعدوا الأميركيين في أفغانستان،

هههههههههه ان شر البلية مايضحك الامريكان نفسهم بقضية خالد الشيخ الوهابي الذي يحمل الجنسية القطرية اعترف بصلاة امراء خليجيين مع منفذوا جريمة ١١ سبتمبر فكيف نسبتها الى ايران

يقول هذا المستكتب

وما اعترضوا على دخولهم إلى العراق

ههههههههه الجيوش الامريكية دخلت العراق من الكويت والسعودية والاردن وقواعد قطر والامارات وعمان كانت تنطلق منها الطيران الامريكي والبريطاني والبوارج كانت بداخل مياه العرب ولم يدخل الامريكان من ايران،

يقول هذا المستكتب

ومعهم أنصار إيران من العراقيين الذين كانوا في المنافي بطهران ودمشق ولندن والولايات المتحدة.

هذه معارضتنا العراقية تضم شيعة واكراد رغم انفك نحن اكثرية ومن حقنا نشارك بحكم بلدنا،

ويقول

فالراديكاليات باسم الإسلام خطان رئيسيان: الخط الذي قاده أُسامة بن لادن، والخط الذي قاده النظام الإيراني. وما تصادم هذان الخطان إلاّ عام 2005 – 2006 حول السيطرة بالعراق.

ههههههههههه قبحك الله يامدلس ياكذاب وهل نسيت كيف القاعدة وطالبان اقتحموا مزار شريف عام ١٩٩٧ وقتلوا ٧٠٠٠ مواطن وطفل شيعي من الهزارة الافغان بيوم واحد وتم قتل منتسبي القنصلية الايرانية البالغ عددهم ٤٤ ايراني ومن ضمنهم السلك الدبلوماسي الايراني،

يقول

فدخل عليهم الزرقاوي بالفظائع من نفس النوع، وضاع الأميركيون هنا وهناك، إلى أنّ سلّموا العراق نهائياً بدءاً بالعام 2009 لميليشيات إيران في البلاد.

هههههههه سخم الله وجهك الزرقاوي وصل للعراق بزمن صدام الجرذ كان بالحكم اي قبل عام ٢٠٠٣

يقول هذا الكذاب المدلس

هل تعود الدول من ضحايا أميركا وإيران و«داعش» وروسيا مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان، دولاً ومجتمعات مستقرة؟ الأمر يكاد يستعصي على التصور. وإلى عقودٍ مقبلة سنظل نتأمل في آثار حدث سبتمبر 2001 على دولنا ومجتمعاتنا وديننا وإنسانيتنا.

اقول لهذا الكذاب الاشر الذي قتل الشعب العراقي هم وهابيتكم وقد افتى ٥٥ شيخ وهابي بقتل العراقيين من هؤلاء الشيوخ عايض القرني وسلمان العودة وسعيد الزعيران والعريفي والسديسي وابن الشيخ وسفر الحولي ……….الخ هؤلاء قتلة ابناء شعبنا، والذي دمر سوريا وحاصر دمشق جيوشكم من الارهابيين وانت اعترفت بقتل مئات الشباب السنة اللبنانيين في سوريا، يا اعور من الذي ارسلهم لسوريا الم تكن عشرات مليارات الدولارات التي وزعت لتجهيز هذه الجيوش بل نفسه رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم قال حولت لنا السعودية مبلغ ٦٠ مليون دولار سلمناه لرياض حجاب لكي ينشق من النظام في سوريا، ونفسه الامير بندر بن عبدالعزيز قال زرعت ٤٠٠ الف صاروخ بريف دمشق لسحق دمشق واسقاط نظام بشار الاسد، لكن دعمه الروس والايرانيين وبقي نظام بشار الاسد زعيما قويا رغم انوفكم، اما اليمن اليوم عضو في الكونجرس الامريكي قالها امريكا غضت نظرها عن السعودية بقتل الشعب اليمني والوزير الاماراتي قرقاش قال قوات هادي تضم عصابات من تنظيم القاعدة وداعش ههههههههههه شر البلية مايضحك، لكن اعاهد الله سبحانه وتعالى انني باق في فضح هذه الحثالات رغم ان هذا يحتاج جهد كبير لدولة او مؤسسة كبيرة ورغم ذلك انا بمفردي متصدي لكم واستمر الى ان نلقي الله وهو احكم الحاكمين، في الختام ترمب حلب ابقار الخليج وبعد ينتظر ابقار الخليج تعويضات احداث ١١ سبتمبر وهنا يكون الحلب التمام والمعدل ماحلبه الحلاب المستر ترمب كان مقبلات للحلب الاكبر لدفع تعويضات ضحايا ١١ سبتمبر هههههههههههههه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.