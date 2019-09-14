“الاقليات” تتهم التحالف الدولي وامريكا بعدم الجدية في اعادتها لمناطقها بالعراق

اتهم قائممقام قضاء سنجار النائب السابق المهندس محما خليل علي اغا يوم الجمعة الامم المتحدة والتحالف الدولي وامريكا بعدم الجدية باعادة النازحين الايزيديين الى سنجار وباقي الاقليات في سهل نينوى الى مناطقهم.

وقال خليل الذي هو رئيس لجنة الاقليات في اتحاد البرلمانيين العراقيين، في بيان اليوم ، ان “هناك اكثر من دليل على عدم جدية هذه الاطراف في تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان”، مشيرا الى ان “المنظمات الدولية تحوم حولها شبهات فساد وسرقة للأموال من خلال حصولها على مبالغ طائلة من الامم المتحدة والدول المانحة وتقوم بصرف القليل منها فقط ووضع الكثير مما تبقى في جيوبها”.

واضاف، ان “الشعب العراقي والايزيديين وباقي الاقليات هم اكبر الخاسرين من الحرب على داعش، فمناطق الاقليات التي هي ذبيحة هذه المعركة ليس فيها استقرار امني او سياسي او اقتصادي او محتمعي او خدماتي، وما زال اهلها مشردين في مخيمات النزوح المنتشرة في ارجاء المعمورة”، منوها الى “تقصير الحكومة العراقية في واجباتها وعدم اهتمامها بهذه الشرائح التي تعرضت للإبادة وما زالت تباد”.

واوضح، ان “ابقاء الحال في سنجار وسهل نينوى مقصود فهو يندرج من ضمن الاجندة التي تريد ان تبقى هذه المناطق فارغة من اهلها لتمرير الاجندات منها وتصفية الحسابات على حسابها”.

وحمل علي اغا “التحالف الدولي وامريكا مسؤولية ابادة الايزيديين، حيث كانت هناك امكانية ان تستخدم امريكا والام المتحدة قدرتهما وامكانياتهما لتأهيل المنطقة ووضع الامور في نصابها، الا ان مصلحتهم وتحقيقا لأجندتهم اوصلوها الى ما هي عليه من واقع مأساوي”.