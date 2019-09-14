الترفيه بالسعودية يتسبب في اعتقال قائد وهابي قاعدي داعشي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بسبب الترفيه السلطات السعودية اعتقلت احد رؤوس تنظيم القاعدة الوهابي الشيخ عمر المقبل والذي انتقد هيئة الترفيه وكشف حقيقته وحقيقة المدرسة الوهابية الحاكمة بالسعودية المرتبطة مع التنظيمات الوهابية القاعدية التكفيرية ، حيث ألقى الدكتور الشيخ عمر المقبل كلمة استعمل كلمات لاذعة ضد مؤسس بدعة الترفيه وهذه الكلمات كشفت ارتباط هذا الشيخ بتنظيم القاعدة ، بدعة الترفيه كانت سبب في كشف حقيقة ارتباط الشيخ الدكتور محمد المقبل الوهابي مع التنظيمات الإرهابية، هذا الترفيه لأول مرة فعلا كان ترفيها مفيدا هههههه مانراه مهازل في الدين الوهابي هو نتاج طبيعي لعقائد احمد بن تيمية الفاسدة التكفيرية لا إصلاح بدون حذف فتاوي التكفير، جهد النظام السعودي يريد من الوهابيين التوقف عن استهداف الامريكان والغربيين فقط والسماح لهم بسفك الدم المسلم والدم الاسيوي والافريقي، مانراه عناد سعودي لرفض الاصلاح الحقيقي، لو كان ولي العهد السعودي مصلح حقيقي لجعل الشيخ حسن بن فرحان المالكي احد زعماء التغير والاصلاح الحقيقي لكن للاسف حكمه بالاعدام بالتعزير بسبب انتقاده للارهاب ولجرائم التي اسسها قادة الارهاب الوهابي من المجرمين والقتلة واولهم معاوية بن ابي سفيان، هل يعقل في اجماع المسلمين اتفقوا ان معاوية ضال وقائد الفرقة الباغية التي لعنها رسول الله محمد ص وبعد مضي اكثر من اربعة عشر قرن اي 1400سنة يأتي نظام السعودية ويعاقب شيخ بالاعدام لكونه انتقد اجرام الباغي معاوية؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي