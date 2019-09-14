الحداد يبحث تعاونا زراعيا بين بغداد وكوردستان

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد مع وزير الزراعة صالح الحسني أهمية توفير المحاصيل الزراعية وسد حاجة الأسواق وتأمين المواد الأساسية للمواطنين.

الحداد أشار إلى ضرورة تطوير القطاع الزراعي وتكثيف الجهود والعمل المتواصل للحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية والمنتوجات للبلد لأن تلك الثروات تعادل الثروات الأخرى وتساهم بشكل فعال في النمو الإقتصادي من خلال حماية المنتج الوطني وتحريك السوق المحلي.

كما دعا إلى تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة في أقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية وحل المسائل الخلافية للوصول الى الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات المواطنين من المواد الغذائية في عموم محافظات العراق.

من جانبه أعرب الوزير عن تفاؤله في استمرار التعاون بين السلطة التشريعية والوزارات الخدمية والعمل المشترك عبر اللجان النيابية المختصة وحماية المنتج الوطني من خلال القرارات والقوانين النافذة من أجل تطوير القطاع الزراعي وسد حاجة الأسواق العراقية.