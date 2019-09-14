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الحلبوسي يدعو الحكومة للتقصي عن حادثة التدافع في كربلاء

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الحكومة العراقية إلى تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زيارة الامام الحسين (عليه السلام) والعمل على تلافي تكرارها مستقبلا.
وقال الحلبوسي خلال افتتاحه الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، “نجدد الدعوة للحكومة في تقصي اسباب حادثة التدافع اثناء مراسم زيارة الامام الحسين (عليه السلام) والعمل على تلافي تكرارها مستقبلا”.
وأضاف الحلبوسي، أن “ العراق الذي يستقبل في كل عام عشرات ملايين الزائرين لمراقد الائمة الاطهار والعتبات الدينية المقدسة على تنوعها حري به ان يهتم اقصى اهتمام بكل مايتعلق بحياة الزائرين وامنهم”.

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