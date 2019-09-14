الحلبوسي يفتتح الفصل التشريعي الثالث للبرلمان

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، اعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثالث بعد عطلة استمرت 38 يوما.

وقال مصدر نيابي إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، ظهر اليوم، اعمال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة”.

ويخلو جدول اعمال الجلسة الأولى من ملفات وقوانين مهمة في مقدمتها مناقشة القصف الاسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي والتواجد العسكري الأميركي في العراق.