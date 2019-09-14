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السطات والعتبة في كربلاء تصدران توضيحا بشأن حدوث اختناق بين نساء زائرات

اكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط والعتبة الحسينية يوم الجمعة تسجيل حالات ارهاق واختناق بين نساء اغلبهن كبيرات بالسن اثناء تأدية زيارة اليوم الثالث من عاشوراء قرب حرم الامام الحسين بن علي في مدينة كربلاء.

وقال مدير اعلام القيادة العميد مازن الغزالي في بيان اليوم ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود حالات اختناق لعدد من النساء بسبب التدافع، مضيفة ان هذا الخبر غير صحيح وان السبب يعود إلى الإرهاق والتعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى إصابة بعض النساء واغلبهن الكبيرات في السن بالإعياء وعدم التنفس بصورة جيدة.

واضاف البيان انه تم اسعافهن بشكل سريع من قبل المفارز الطبية وهذا حدث خارج العتبة.

‪‎‪من جهتها ذكرت العتبة الحسنية في توضيح ان الحالات التي تم نقلها للمستشفى كانت نتيجة الارهاق والتعب وكان العدد ما بين (25- 30) حالة، غادرت جميعها المستشفى بعد اقل من نصف ساعة باستثناء امرأة لديها عملية قسطرة قريبة واخرى تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

يشار الى ان اكثر من 30 زائرا لقوا حتفهم فيما اصيب 102 اخرين بجروح جراء حادث تدافع حصل اثناء تأدية مراسم زيارة عاشوراء وركضة طويريج في الحرم الحسيني في العاشر من محرم يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما اعلنته وزارة الصحة العراقية.

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