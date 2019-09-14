(العراقيين بطبعهم شرير..ويحتاجون للفدراليات..لتهذيبهم) المركزية قتلت اخيارهم وابقت اشرارهم

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك نظرية بالادارة والاقتصاد.. تشير بان (الانسان بطبعة شرير ويحتاج لقانون لتسيره).. وهي التي نهضت باوربا وامريكا واليابان.. بعد ترك العالم المتقدم الحر.. النظرية الدينية التي تقول (بان الانسان بطبعه خير.. وما يأتي من شر فمن خارجه).. كأب يحذر ابنه من الالتقاء بابن السوء.. ولا يعلم ان ابن السوء هو ابنه نفسه.. الذي يحذر الناس ابناءهم من الالتقاء به..

فلعشرات السنين ولاكثر من 90 سنة.. ادير العراق مركزيا.. وبظل وحدة العراق المركزية ابيد مئات الاف من خيرة نساء ورجال العراق.. وقبر بمقابر جماعية جموع بشرية هائلة.. وبيضت السجون بقتل الالاف.. وشرد الملايين خارج العراق .. ونزح الملايين بداخله.. غير انظمة الحكم التي ولدتها المركزية التي انتجت لنا صدام بطغيانه ونوري المالكي كرمز لفساد النظام الذي جاء بعد سقوط صدام.. ولا ننسى تخريب القيم الاخلاقية نتيجة الحصار بالتسعينات.. غير ما نشر بالمجتمع من موبقات نتيجة تدفق ملايين الغرباء عليه كالمصريين خاصة والسودانيين والاردنيين والسوريين والفلسطينيين وغيرهم ..

كل ذلك مكن الاشرار من الوصول للحكم.. لفقدان الرجال الاخيار الذي يمكن من خلالهم ادارة شؤون البلد.. (فالمكونات كان اخيارها يبرزون على السطح).. ولكن بعد مجازر المركزية لعقود.. (هيمنت اشرار القوم بكل مكون عليهم).. واصبح من المستحيل على كل مكون من يتخلص من اشراره .. فالاشرار مبررات وجودهم بظل المركزية.. تحت عناوين (حماية المكون من شرور المكونات الاخرى، وشيعي فاسد خير من سني ارهابي).. (وداعشي جزار.. خير من شيعي صفوي صكاك).. وكذلك ما دعى اليه (جلال الدين الصغير اخيرا.. بعدم اسقاط النظام.. رغم فساده.. لانه حسب ادعاءه، من يضمن ان الحكم الذي سوف ياتي سيعطي الناس حقوقهم)؟؟

لذلك الفدراليات الثلاث.. هي الجسر الذي يوصل العراق ومكوناته لمرحلة ما بعد الطائفية والقومية .. ويطبق عبرها التعددية المكوناتية.. بدل التعددية الحزبية التي فشلت.. (كالشر المستعير ببيت مركب .. من اب وزوجته.. وعوائل ابناءه.. فتشتعل حروب ضارية بين العمة وزوجات الابناء.. لتنتقل لصراع الاخوة بينهم).. (فيكون الحل لهذا الشرور.. ان يصبح لكل عائلة بيتها الخاصة).. والنتيجة (تتقارب هذه العوائل مجددا).. على قول المثل (الاقارب ان تباعدوا تقاربوا).. ويصدق هنا بشؤون منطقة العراق.. (الفدراليات الثلاث .. تطمئن كل مكون بمنطقة اكثريته منه شرور المكونات الاخرى.. ويحكم نفسه بنفسه بمنطقة اكثريته بعيدا عن النفرزات القومية والمذهبية).. ثم ياتي من اقليمهم للمركزة ببغداد.. مطمئنا للمشاركة بحكم ارض الرافدين ككل.

وهنا نطرح تساؤلاتنا:

لماذا نجد من يرفض (الفدرالية بالعراق).. بدعوى ان .. (العراقيين هجم)؟؟

يعني وحدة العراق بنظركم للهمج بالمحصلة؟؟ والفدرالية للشعوب المتحضرة الغير همج

اذن اني اؤيد الفدرالية.. لاني احترم شعوب ارض الرافدين.. واعتبرهم ليسوا همج.. فماذا تقولون في ذلك؟ بمعنى انتم دعاة المركزية ووحدة العراق من تسيئون لشعوب ارض الرافدين بالمحصلة.. (وتذكروا)… بان الامارات اسسوا الفدراليات السبع لهم.. ببداية السبعينات.. وكانت نسبة الامية لديهم 99% .. وخيرهم يلبس (مداس).. ووسيلة النقل لديهم الجمل والبعير.. ومع ذلك اسوا ارقى فدراليات مترفة بالعالم..

ثم هل وحدة العراق.. حقنت دماء شعوبه.. ومنعت الحروب الطائفية والعنصرية؟؟

حتى ياتي احد دعاة وحدة العراق يقول لنا (هل الفدرالية او تقسيم العراق..سوف يتحقق السلام فيه)؟؟ والاحق نحن نساله.. هل تحقق السلام في (وحدة العراق) الجواب كلا؟؟ ولكن بالتاكيد اقليم كوردستان الفدرالي حقق الكثير لشعب كوردستان من اعمار واستقرار داخلي ..يحسدهم عليه المناطق الغير متمتعة باقليم فدرالي.. بمعنى.. هل وحدة العراق .. منعت التطرف والعنصرية القومية والمذهبية والمذابح والمقابر الجماعية.. والقتل على الهوية.. والحروب ضد الكورد.. والحروب ضد الشيعة..وتدمير مدن السنة.. وجعل اهلها نازحين.. واجتياح العراق للكويت.. وحرب ايران.. وداعش والقاعدة والبعث وصدام والمالكي بفساده.. الخ

هذاالسؤال لكم.. بالتاكيد وحدة العراق فشلت بمنع الصراعات والحروب الداخلية والخارجية العرقية القومية او المذهبية..فجرح الشيعة العرب.. النازف هو وحدة العراق القسرية .. مع السنة.. وهيمنت ايران.. وهذه حقيقة..

بالمحصلة: سؤال لماذا يدافع البعض عن وحدة العراق .. رغم ان المؤكد (ان وحدة العراق.. لم تحقن الدماء).. فلماذا اذن .. (تدافع عنها) وتقف ضد (اقليم وسط وجنوب)؟؟

والمثير اكثر للاستغراب (ان يسالون..هل تضمن بظل الفدرالية .. لن تحصل نزيف دماء)؟ اقول (اليس بظل وحدة العراق سفكت الدماء)؟؟ فاعطنا بديل عن (وحدة العراق) لايقاف نزيف الدماء.. بعد ان اثبتت (وحدته بظلها كل كوارث العراق منذ تاسسه لحد يومنا هذا..

ثم ان .. ما تتخوفون منه يحصل بظل وحدة العراق وليس بظل الفدرالية

فالمثير للاستغراب .. ان نسمع البعض يقولون..ان اقامة اقليم وسط وجنوب..سيسلم الجنوب لايران؟؟ الذي يسمعهم الان ان (الجنوب بظل وحدة العراق المركزية.. لا وجود لايران فيه وليس انايران مهيمنة فيه…ولا كأنه بظل وحدة العراق ..العراق شلع قلع بيد ايران..وهيمنتها..وجيشها المتمثل بمليشيات الحشد.. وصواريخها.. وتعلن طهران انتصارها على العالم بوصول ممثليها بالعملية السياسيةل لمناصب السيادية)..

ثم كلنا ندرك بان (الاحزاب الاسلامية والموالين لايران) يعرقلون قيام اقليم وسط وجنوب:

فاقليم الشيعة العرب سوف يسحب البساط من تحت اقدامهم.. لانتفاء مبررات وجودهم..:

اولا: هؤلاء الموالين لايران يقولون نحن (نحمي الشيعة من السنة).. بالمحصلة.. اذا (اقيم اقليم وسط وجنوب).. (لم يعد هناك مبرر بعد ذلك لهؤلاء الاحزاب ومليشياتها من البقاء والتغول).. (فالسنة اصبحوا باقليم..والشيعة العرب باقليم).. فممن تحموننا بعد ذلك؟ ثانيا: اذا تم تاسيس اقليم وسط وجنوب. (غالبيته شيعة عرب).. تنتفي الحاجة بعد ذلك لمبررات ايران بدعوى حماية الشيعة.. (الشيعة العرب اصبح لهم اقليم مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي ايضا).. تنتقل المؤشر من ايران للعراق.. (للعراق لايران).. فتصبح ايران هي المهددة (باستقلال اقليم الاحواز اسوة باخوانهم الشيعة العرب بوسط وجنوب ارض الرافدين)…

ثالثا: الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا والعوائل الدينية (بكل انتخابات ترفع شعار الفاسد الشيعي خير من السني الارهابي) .. يصبح للشيعة العرب اقليم (تنتهي هذه القوانة) لن لن يعود للسنة سلطة على الشيعة العرب (فما هي حجتهم بعد ذلك بالبقاء واقصد هذه الاحزاب الفاسدة والعوائل الدينية المفسدة)..

وكما نبهنا سابقا..بان (العيش مع الشيعة خسارة..ومع السنة هلاك..ومع الاكراد ابتزاز):

الكوردي سياسيا يبتزك.. والشيعي الموالي لايران.. يستبيح مالك فسادا.. والسني .. يذبحك

فاين المفر..الجواب لا حل الا التقسيم الرسمي للعراق.. لان اصلا هومقسم بلا تقسيم.. وتقسيم المقسم ليس بتقسيم.. بل تنظيم.. فالعراق الواحد نزيف دائم.. وازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه..بل مقسم يراد توحيده قسرا..

ثم:

كل صاحب دين.. يعتقد ان دينه هو الانسانية..وغيره العنصرية.. وكل صاحب قومية..يعتقد ان قوميته .. هي خير قومية من القوميات الاخرى… وكل صاحب مذهب..يعتقد ان مذهبه هو الفرقة الناجية.. والاخرى الهالكة.. والحقيقة ان كل هؤلاء (واهمون).. والحقيقة الجوهرية (هي ليس بان تقول لهم.. انتم تؤمنون بالوهم..لانهم سوف يعتبرونك عدوا لهم).. (ولدينا بالشيوعية بروسيا التي لم تعترف بالقوميات والاديان والمذاهب.. فسقط السوفيت..) .. وتحررت شعوب وتكونت دول.. اذن (الحل ان لا تجمعهم بكيان سياسي واحد.. وخاصة اذا لكل منهم لديه منطقة سكنية هو اكثرية فيها)..

بمعنى ان تقيم ثلاث اقاليم فدرالية بالعراق ..للشيعة العرب بوسط وجنوب..وللكورد بكوردستان ..وللسنة العرب بالمثلث الغربي.. ليطمئن كل مكون من شرور المكونات الاخرى.. ويحكم نفسه بنفسه بمنطقة اكثريتهم..لتنتقل لمرحلة ما بعد الطائفيةو العنصرية ..اي مرحلة ما بعد الكراهية..

ونطرح سؤال (للشيعة العرب).. اجيبونا

لو خيروكم.. بين (استقلالكم باقليم بوسط وجنوب).. او (الانضمام لايران).. او (البقاء بعراق واحد.. مع كورد يريدون الاستقلال عنكم..وتعتبرونهم يسرقونكم.. ومع سنة عرب جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة).. ومحيط عربي سني اقليمي معادي لكم.. وايران تريد جعلكم عبر عراق واحد مركزي مجرد توابع لها.. تستنزف خيرة شبابكم بالمستنقعات الخارجية كالمستنقع السوري..

فماذا سوف تختارون؟

ونوجه رسالتنا.. للعلمانيين.. اعلموا:

(ان المشكلة بالذي لا يؤمن.. ويعتقد الحل بعدم الايمان بما يؤمن به الاخرين):

قد لا تؤمن بالاديان والمذاهب والعنصرية القومية.. ولكن (هذا لن يعطي حلا.. لازمة ايمان الملايين بما لا تؤمن به).. (فالكارثة انك تصر على ان تجمع مكونات دينية ومذهبية وقومية متنافرة.. وتطلب منها العيش قسريا بكيان سياسي واحد..وتعتقد انك بذلك سوف تحل المشاكل.. ولكن انت تفجرها)…. فالحل ان تجد السلام والامان بمناطق النزاع..العرقية والمذهبية..عبر اقامة الفدراليات الثلاث.. لتشعر المكونات بالاطمئنان لتنتقل لمرحلة ما بعد الطائفية والعنصرية..

ونسال من هو.. المتفلسف هذا:

يعيش بدولة فدرالية.. اوربية.. ويتفسلف براسك .. معارضا (الفدرالية بالعراق.. ويروج لوحدة العراق.. ..لان الفدرالية حسب نظره تقسيم ونزيف دماء)؟؟ .. (والذي يسمعه يظن..بان في ظل وحدة العراق نعيش مثل دبي..واستقرار سويسرا)؟؟ واذا تقول له نطالب بالفدرالية (يقول انتم بعثية دواعش.. ايرانيين..عملاء السعودية.. صهاينة ..يهود.. ماسونية)؟؟ متناسيا جنابه (بان البعث حكم بظل وحدة العراق..وايران تهمين على العراق بظل المركزية ووحدة العراق..وداعش ترفض الفدراليات الثلاث بالعراق..من هو؟ الجواب/ هو البطران.. ويرقص على جراحنه..هو اللي يدري يدري وللي مايدري .. كضمة عدس.. شحال هو يدري.. ولا يبالي بكوارثنا بظل وحدة العراق المازوم..

وللمدافعين عن (وحدة العراق).. اعطونا البديل انتم..

وليس نحن (دعاة الفدراليات الثلاث لمنطقة العراق).. فانتم بظل وحدتكم المركزية منذ عام 1921 لحد اليوم التي اسستها لكم بريطانيا بخرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو.. حروب وكوارث ومقابر جماعية وصدام والزرقاوي ونوري المالكي بفساده.. وداعش والقاعدة والقتل على الهوية والتهجير والابادات المتنوعة والمختلفة .. اي (وحدة العراق اثبتت فشلها لمدة تقارب اكثر من 90 سنة.. فكم تحتاجون من دماء وسفكها حتى تثبت لكم الايام بان وحدة العراق مشرع فاشل..لو غيرتكم على الدماء.. كغيرتكم على وحدة العراق الوهمية.. لكنا اليوم نعيش مثل سويسرا..

وننبه:

للذي يقول (الحل بالتوعية للوصول للعلمانية) نقول (حتى يحصل ذلك..العراق ارض بلا شعب)؟؟

يقولون (لن تحل مشكلة العراق..الا بخلق جيل جديد.. واعي بعيد عن الطائفية والقومية والعنصرية)؟ نقول.. ومتى يحصل ذلك؟؟ عندما يباد اخر طفل شيعي وسني كوردي ؟؟ بعراقكم الواحد المازوم.. فتذكروا سويسرا طبقت الفدرالية.. والمانيا والامارات وامريكا دول فدرالية.. فلماذا يحرم الشيعة العرب من حقهم باقليم فدرالي يوحدهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

ونذكر:

الصراع الكوردي مع بغداد.. يعتبر نزهة.. بالنسبة للمذابح التي حصلت بين الشيعة العرب والسنة.. فايران لم تحترمني بظل وحدة العراق.. ايران استباحت الجميع بظل وحدة العراق المصخم.. ايران تدرك تاسيس اقليم وسط وجنوب .. سوف يضعف ايران بالعراق

ايران تدرك..ضعف الشيعة العرب يعني قوة لايران.. قوة الشيعة العرب ضعف ايران بالعراق..

استقلال كوردستان حاصل اليوم.. بشكل غير رسمي.. ولكن جرح الشيعة العرب النازف هو وحدة العراق مع السنة.. وهيمنة ايران.. ولن نتخلص من كليهما الا بتاسيس اقليم للشيعة العرب بدعم دولي..

ونتعجب.. ماذا نقول.. فان قلنا نحن (شيعة عرب).. نتهم بالعنصرية حينا.. وبالطائفية حينا

ان تقول انت (شيعي عربي).. تتهم من عملاء ايران (بالبعثية والعنصرية)؟ لكن ايران خميني وخامنئي.. (يمنعون فتح مدارس باللغة العربية وجامعات باللغة العربية بالاحواز.. هذه بالنسبة لهم ليست عنصرية)؟ ان يكتب الخامنئي بخانة القومية اذاري..والخميني يكتب (فارسي)..هذه ليست عنصرية وخداع في وقت يدعون انهم من نسل محمد العربي؟؟ يعني كل من ينكر اصله شنو؟؟ اليس (اجلكم الله لقيط)؟

ثم (ايران تكفرنا نحن الشيعة العرب)

اذا انت شيعي عربي.. تؤمن بولاية امير المؤمنين وبالمهدي عج.. ولكن (لاتؤمن بولاية الفقيه.. وبولاية خامنئي وخميني.. ولا توالي ايران).. تصبح (صهيوني يهودي.. امريكي.. امبريالي.. بعثي.. داعشي.. قاعدي.. وهابي.. تكفيري)؟؟ فهمونه الله اخليكم؟ فهل ظهر دين جديد باسم (الولائية) الذين يشرعون خيانة الاوطان .. لتبقى لايرن هي اليد العليا..حسبي الله ونعم الوكيل..

بالمحصلة: اقليم وسط وجنوب.. سوف يسقط المافيات الدينية التي تعششت بظل المركزية..

ونؤكد ..طيحان حظ الشيعة العرب.. بالعراق (يوم راهنوا على ايران لـ 35 سنة)..

فلم يسقط صدام والبعث.. وخامنئي اقام علاقات مع صدام بالتسعينات دوبولماسية..

ولكن مجرد (فتحوا علاقات مع البيت الابيض الامريكي وزار وفد شيعي البيت الابيض من معارضين عراقيين).. سقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 وليس فقط حكم صدام والبعث.. كذلك اليوم يراهنون شيعة على ايران خامنئي.. فوالله ليطيح حظكم يا شيعة وترجعون لقمقم السنة.. غيرماسوف عليكم.. وتقيم ايران علاقات مع امريكا .. بعد ان تقدمكم كاوراق قمار ضمن مفاوضاتها..من لا يعرف تدابيره حطنته تاكل شعيره..

ولمن يقول (ان اسستم اقليم للشيعة العرب.. سوف تسحقكم السعودية.. بعد ان تحييد ايران)؟

نجيبهم.. ( كنا تحت حكم السنة طوال مئات السنين بالعراق..ولم يحررنا الايرانيين .. بل حررتنا امريكا..عمقنا السياسي .. هو بالتحالف مع دولة كبرى بالعالم.. ايران كانت تقيم علاقات مع صدام.. والبعث.. بالتسعينات.. (وغصبن ما على ايران والسعودية والعالم الاسلامي السني جميعا.. امريكا بوش من حررتنا وليس ايران)..الاقليم الشيعي العربي عليه ان يكسب امريكا لجانبه للوقوف بوجه الطامعين الايرانيين والطامعين من الدول العربية السنية.)..ثانيا: ايران ترفض قيام اقليم او دولة للاكراد.. وغصبن ما على ايران.. اسس اقليم كوردستان الفدرالية الشبه مستقل.. وتقيم ايران علاقات معه..ثالثا: ان ايران تقف ضد حق الشيعة العرب بدولة لهم بمنطقةاكثريتهم بالاحواز.. والسعودية تقف ضد حق الشيعة العرب باقامة دولة لهم بالاحساء والقطيف.. اذن السعودية وايران كلاهما ضد حقنا كشيعة عرب بدولة..وما ضاع حق وراءه مطالب..والالف ميل يبدأ بخطوة واحده..نعم لاقليم الشيعة العرب..نعم لدولتنا من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

ونشير.. بان لو تاسس للشيعة العرب دولة.. لوجدت الفرس يكفرون بالمهدي لانه لم يعد لهم ورقة يستغلونها للتمدد..(كلما اصبح الشيعةالعرب اكثر وعيا..ضعف نفوذ ايران بينهم اكثر)..

ومضة:

العرب ضد الشيعة.. ام .. الشيعة ضد العرب.. اما .. (تكون شيعيا.. او .. عربيا..)

انظرو كيف توحد الخطاب الاعلامي (الايراني والسني) ضد (الشيعة العرب).. يقول احد اعداء الشيعة والتشيع.. (ببساطه التشيع ضد العرب هو بالاصل اداة لاذلالهم والتحكم بهم فاما ان يكونوا شيعه او ان يكونوا عرب غيررهذا فحلم يقظه).,.وهذا خطاب الموالين لايران.. ((نعم تولى العرب والمسلمين واضاعوا دين الله فسيستبدل قوما غيرنا من قبل المشرق… ولما سئل النبي ص عن تفسير هذه الآية قال ص:لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ووضع يده على سلمان ر.اي ان الذي يعيد الإيمان والإسلام الحقيقي هو أعجمي وليس عربي.).. كيف تفهمون ذلك..وكيف نحمي انفسنا نحن الشيعةالعرب من الخطابين..خطاب يستهدفنا بقوميتنا.. وخطاب يستهدفنا بمذهبها؟ لا حل الا اقليم وسط وجنوب.. اقليم الشيعة العرب لنحمي انفسنا من شرور ايران والمحيط العربي السني الاقليمي معا..

ونعطي مثل .. انطلاقا من كون الانسان بطبعه شرير.. اقتصاديا

فالعامل والموظف لا يلتزم بالدوام الرسمي اذا ترك الامر لذاته.. فعمد اصحاب هذه النظرية (بمنح العامل .. اجرته على حسب القطع الانتاجية.. فعليه كل يوم ان ينتج 100 قطعة مثلا ..محسوبة بحسب الزمن من قبل خبراء بان قدرة العامل الواحد 100 قطعة).. ثم (منح العامل مبلغ من المال عن كل قطعة بعد الدوام الرسمي).. فاصبح العمال يلتزمون بالعمل.. ضمن مغريات مالية.. بدل نظام العقوبات.. اي (اذا تم التعامل مع العمال بدعوى ان الانسان بطبعه خير وما ياتي من شر بخارجه.. سوف يتم معاقبة العمال الذين لا يتلزمون بالعمل.. لكونهم اشرار)؟؟وهنا الطامة الكبرى.. فيصبح مرد وتذمر من العمل..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم