العراق يحصل على جائزة دوليَّة بالدفع الالكتروني

حاز العراق على أفضل بطاقة ذكية في الحدث العالمي (الجائزة المالية الدولية لعام 2019) Best Smart Card- Finance 2019 التي منحت إلى الشركة العالمية للبطاقة الذكية.

وبيَّنَ عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن “فوز العراق بجائزة دولية في مفصل الدفع الالكتروني يمثل خطوة مهمة، في ظل التطورات التي شهدها واقع الدفع الإلكتروني في البلاد، الذي لامس حاجة العائلة العراقية، وباتت تحصل على مستحقاتها دون عناء، عبر بطاقة الدفع الإلكتروني”.

ولفت إلى ان “هذه الجائزة تمثل دافعا جديدا أمام شركة كي لتطوير مفاصل عملها واستحداث منتجات جديدة ترتقي إلى العالمية”، لافتا إلى “أهمية دعم الشركات الوطنية التي تحقق نجاحات في مجال عملها، لاسيما عندما يكون التقييم دوليا”.

وحصل العراق للمرة الأولى في تاريخه على هذه الجائزة، التي تعد نتاج جهد وطني كبير لشركة دفع إلكتروني عراقية تمكنت من نقل واقع التعاملات المالية الى مرحلة متطورة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وباتت تحتضن عائلة تقدر بـ 7 ملايين مستفيد، وهذا رقم لم تصل إليه أكبر بنوك المنطقة.

مصدر مسؤول في الشركة أكد أنّ الشركة تستثمر في قطاع الشباب وتوفر فرص عمل لشريحة كبيرة منهم، وتقدم خدمات تلامس حاجة العائلة العراقية”، مؤكدا ان “هذه الجائزة تمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة عمل الشركة، ودافعا لتطوير آليات العمل والحضور القريب من العائلة العراقية من خلال تبني أنظمة جديدة أكثر تطورا تسهم في إيجاد منتجات جديدة.