العراق يحصل على ممر ثالث لعبور اجوائه من قبل شركات طيران بين اسيا واوربا

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي يوم الجمعة عن استحصال الموافقة على نشر ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة kaban في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد العراقي في اجتماع الايكاو الخاص بتطوير الممرات الجوية بين الشرق الاوسط واوربا (RDGE/31g) في باريس بنسخته الحادي والثلاثون.

واوضح الوزير ان “الوزارة حملت على عاتقها منذ تأسيس الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية على تطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية ، وذلك لاستيعاب الحركة المتنامية في الاجواء العراقية ،وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية .

وأضاف؛ ان “العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا الممر الا انه لم يلقى طلبه استجابة ، الا ان الخطوات الجدية لوزارة النقل وكوادر الملاحة الجوية عملت جاهدةً ليل نهار لكسب ثقة المنظمات الدولية والعمل بشروط السلامة و الامن الدولي التي تعتمدها منظمة الطيران المدني (lCAO)”.

واشار لعيبي الى ان “العراق كان يمتلك ممريين عالميين في سمائه واليوم اصبح لدينا ثلاثة ممرات عاملة اضافة الى حصوله على موافقه بتقليل المسافة الافقية للطائرات من (20) ميلا الى (10 ) اميال والتي تزيد من انسيابية حركة الملاحة ومضاعفاتها”.

وختتم لعيبي تصريحه؛ أن “هذا الانجاز الكبير يأتي بسعي الوزارة لدعم الدور الريادي والمهم للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتي صارعت الزمن حتى نجحت في جذب شركات الطيران عبر مرور طائراتها من خلال اجوائنا بإعداد تضاعفت عما كانت عليه سابقا لتحتل مكاناً مرموقاً في الشرق الاوسط والدول الاقليمية”.