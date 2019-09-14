الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

اعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يوم السبت عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع حكومة اقليم كوردستان بما يخص تصدير الاخيرة للنفط الخام.

وقال الغضبان خلال حضوره ورعايته منتدى العراق للطاقة الخامس في بغداد. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان انتاج النفط الخام في اقليم كوردستان يصل في اعلى معدل الى 500 الف برميل يوميا غير انه لا يصل منها شيء للحكومة الاتحادية.

واضاف ان المدة الماضية شهدت حوارات بناءة بين اربيل وبغداد بما يخص تصدير نفط الاقليم ونأمل ان نتوصل الى اتفاق قريبا، مردفا بالقول ان معدل انتاج النفط الخام في العراق سيصل الى اربعة ملايين و500 الف برميل يوميا في حال تم الاتفاق مع الاقليم.

وتابع الغضبان بالقول ان “متفائل بالتوصل لاتفاق بين الجانبين”، مؤكدا “إننا و اقليم كوردستان في سفينة واحدة، وينبغي ان نتوصل لاتفاق”.