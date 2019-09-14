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اللجنة المنظمة تكشف عن نفاد تذاكر السوبر وبيع بطاقات مزورة

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 أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي كأس السوبر العراقي عن نفاد التذاكر، فيما حذرت من البطاقات المزورة.
واوضحت اللجنة في بيان،  ان” محافظة واسط غير معنية في بيع وتوزيع بطاقات الدخول والامر من مسؤولية إتحاد الكرة”، محذرة من” تزوير بطاقات البيع”.
وطالبت الجماهير بـ”عدم شراء اي بطاقات فقد تم نفاد جميع البطاقات حسب العدد المقرر”، مشيرة الى ان” ما يباع الان وبأسعار مرتفعة هي بطاقات غير صحيحة”.
ودعت اللجنة المواطنين جميعا من ليس لديه بطاقة الى” عدم الحضور للملعب من اجل عدم خلق الازدحامات وغيرها”، منوهة الى ان” قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس ستنقل المبارة مباشر”.انتهى
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